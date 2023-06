Skjebnen til denne blokka avgjøres i kommunevalget

Den store og forfalte boligblokka i Hagegata 30s skjebne blir snart besegla. I starten av juni kom byrådets plan: De rødgrønne vil pusse opp blokka for en kvart milliard, lage kommunale leiligheter og en «tredje boligsektor».

Nå kontrer høyresida: De vil selge hele blokka og gjøre den til studentbolig. Det hele vil mest sannsynlig bli avgjort på valgdagen.

I slutten av mai offentliggjorde nemlig byråd for byutvikling, Arild Hermstad, følgende plan for blokka: Den skal pusses opp, og gjøres om fra 50 til 48 leiligheter. 31 av boligene skal selges som etablererboliger og 17 skal brukes som kommunale boliger for barnefamilier.

Det vil ikke Høyre og Venstre ha noe av. På neste bystyremøte i Oslo foreslår de å selge hele blokka for å lage studentboliger.

Studenter skaper mangfold

– Onsdag blir det nedstemt, men vi tar det opp igjen til høsten, sier Eirik Lae Solberg.

Høyres byrådslederkandidat veit at det ikke finnes noe flertall for forslaget i et Oslo-bystyre hvor Ap, SV, MDG og Rødt har flertall. Men etter valget kan det godt være Eirik Lae Solberg som er byrådsleder. I tilfelle lover han å selge blokka. Helst til Studentsamskipnaden i Oslo.

– Å få studenter inn i et sånt område er positivt. Det vil bidra til mer liv og et bedre mangfold, sier han.

Han sier at blokka har en takst på bare 87,5 millioner kroner. Men prosjektet vil uansett spare kommunen for oppussingsprisen.

– Er det ikke nok studentboliger på Tøyen, egentlig?

– Nei, vi trenger flere. For å bidra til et større mangfold. Studenter skaper liv. de har ofte positive frivillige aktiviteter og vil bidra til større mangfold. Det synes vi er positivt, sier Lae Solberg.

Eirik Lae Solberg er Oslo Høyres byrådslederkandidat. Etter valget til høsten kan han overta kontoret som Raymond Johansen har hatt de siste åtte årene. (Aslak Borgersrud)

Samtidig presiserer han at Høyre mener kommunen trenger flere boliger.

– Men vi tror det er lurt å gjøre det andre steder enn på Tøyen, sier han.

Har de gamle tegningene

Også medforslagsstiller Hallstein Bjercke i Venstre er skuffa over byrådets håndtering av Hagegata-blokka.

– Gården har stått tom alt for altfor lenge. Det de foreslår nå er å gjøre deler av gården om til kommunale boliger igjen. Da er vi tilbake til start. Det er en fryktelig dårlig idé.

Bjercke sier han allerede har sondert med Studentsamskipnaden i Oslo (SIO), som ifølge han er positive og fortsatt har tegningene fra forrige gang det var aktuelt, i 2014.

Venstres Hallstein Bjercke. (Fredrik Hagen/NTB)

– Er det ikke bra med kommunale boliger?

– Det er bra. Men det bør ikke være altfor mange på et sted. Det skaper utfordringer for bomiljøet og for de som bor i boligene.

– Så, send de fattige til Holmenkollen?

– Du må i hvert fall ha det fordelt rundt i byen, sier Bjercke.

Vil prioritere familier med barn

– Det er ikke overraskende, men jeg syns det er litt trist at Høyre ikke ønsker å prioritere rimelige boliger til folk som virkelig trenger det, kontrer byutviklingsbyråd Arild Hermstad.

Politiker Arild Hermstad er leder i Miljøpartiet De Grønne og byutviklingsbyråd i Oslo. (Mimsy Møller)

Han forteller at planen for Hagegata 30 er å selge boliger til 80 prosent av markedspris til for eksempel barnefamilier med lokal tilhørighet som ikke kommer seg inn på boligmarkedet på vanlig måte, og til førstegangskjøpere uten rike foreldre som kan stå som kausjonister.

– Jeg mener vi trenger et boligmarked i Oslo som rommer absolutt alle, skriver Hermstad i en e-post til Dagsavisen.

– Så er jeg enig i at vi trenger å bygge flere studentboliger i Oslo, og vi er allerede god dialog med SIO om tomter og muligheter for å bygge østover i byen vår. Men akkurat midt på Tøyen hvor halvparten leier i stedet for å eie egen bolig, mener vi at familier med barn på skole i nærheten bør prioriteres.

