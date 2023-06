Gate stengt i «lang tid» etter sentrumsbrann

En stor brann på taket til et næringsbygg i Oslo sentrum skaper full stans i Grensen. Gata er nå sperret for både fotgjengere, bil og trikk. Flere av Oslos mest trafikkerte trikkelinjer går til vanlig gjennom denne gata.

Det var i 18-tiden søndag at meldingene først kom om brannen, som er i krysset mellom Akersgata og Grensen, over Normal-butikken. NTB meldte tidligere i kveld om åpne flammer og massiv røyk fra taket.

Ruter har allerede gjort grep for å tilpasse seg den stengte gata.

– Vi snur nå linje 17 og 18 på Holbergs plass og Jernbanetorget. Og så kjører vi linje 19 over Briskeby, sier Sofie Bruun, som er pressevakt i Ruter, til Dagsavisen.

– Jeg har ikke fått meldinger om at det skaper særlig problemer. Men de som skal mellom disse stedene må jo gå. De kommer jo ikke over med trikk, sier hun.

– Hvor lenge vil gata være stengt?

– Vi har fått beskjed om at Grensen ser ut til å bli stengt i lang tid, sier hun.

En del vann har rent

– Vi har kontroll på brannen, opplyser Lars Lindal, vaktkommandør hos Oslo Brann- og redningssentral.

Han forteller at brannen var under kontroll før klokka 20 i kveld. Men fortsatt var det da litt brann på taket. I tillegg er det en god del vann som har rent nedover i bygget, til næringslokalene under. Han kan ikke si noe om hvor store skader brannen eller vannet har ført til.

– Vi jobber nå med restverdiredning, sier han.

– Hvor lenge blir dere i gata?

– Vi kommer nok til å være synlig lenge. Mest sannsynlig langt utover natta, sier han.

[ Stort sett går det bra: Anna Lund Bjørnsen er leder av Oslo Brannkorpsforening ]

[ HBO er mer enn Game of Thrones. Her er de beste seriene du kan strømme ]