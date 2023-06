1. august kuttes prisen på månedskort for barn og unge

– I en tid hvor alt blir dyrere er dette en håndsrekning til barnefamilier og ungdom. Det skal være enkelt og billig å reise kollektivt, og man skal ikke være avhengig av å bli kjørt til skolen, på fritidsaktiviteter eller besøke venner, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) til Dagsavisen.

Tidligere i vår ble Viken fylkeskommune og Oslo kommune enige om at prisen på månedskort for barn og ungdom skal kuttes til 299 kr for reiser i en sone, 399 kr i to soner og 499 kr i alle soner. Nå er det klart at 1. august blir datoen priskuttet trer i kraft.

Gratis i Stavanger

Byrådet i Oslo, og fylkesstyret i Viken har innført flere priskutt den siste tiden. I Stavanger kommune har de tatt steget enda lenger. Nylig ble det kjent at Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV nylig enige om å gjøre all kollektivtrafikk gratis. Endringen trer i kraft 1. juli.

Blir billigere:

Aldersgrensen for å kjøpe barnebillett på de fleste billetter er 18 år. Månedskortet er derimot tilgjengelig for ungdom inntil 20 år. Ungdom mellom 18 og 20 år som benytter denne billetten har også mulighet til å ta med seg inntil 4 barn under 18 år gratis i sommerferien, når grupperabatten utvides til å gjelde alle dager hele døgnet fra 21. juni til 21. August.

Tidligere denne måneden ble det også gjort kutt i enkeltbilletten for barn, ifølge Aftenposten. Prisen ble da kuttet med 20 prosent, fra 20 til 16 kroner i sone én.

Kuttet i månedskortet for barn vil nå gjelde for hele Ruters område – altså også i Viken. Det gjør også Ruters nye konsept, Reis. Den gir voksne en personlig rabatt basert på hvor mange enkeltbilletter man har kjøpt i løpet av en måned, opptil 40 prosent.

Dyrere i Oslo

Stavanger-grepet fikk stor oppmerksomhet, og ble utgangspunktet for en sending Debatten på NRK om de store forskjellene i kommuneøkonomien i Norge.

Sirin Stav understrekte i den forbindelse til NTB at et lignende grep i Oslo ville kostet minst 15–20 ganger så mye som i Stavanger.

– Nå har vi kuttet prisen på enkeltbilletter, vi har utvidet familierabatten til å gjelde hele sommeren, og om kort tid går prisen ned på månedskort for barn og unge. Det er en god start, men vi er ikke i mål. Hvis vi vinner valget vil vi kutte prisen på månedskort for alle reisende, sier Stav.

– Ikke i mål

Ruter opplyser til Aftenposten at de i gjennomsnitt selger rundt 25.000 månedskort til barn i måneden.

Etter at gratis-løftet i Stavanger ble kjent, sa Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til Klassekampen at de vil jobbe for billigere og gratis kollektivtransport i resten av landets kommuner.

Stav i Oslo mener et godt og rimelig kollektivtilbud er et av de viktigste tiltakene vi har for å få ned biltrafikken,

– Og for å gi alle mulighet til å kunne komme seg dit de skal uansett lommebok og funksjonsevne. Derfor har vi fått på plass nesten 30.000 flere ukentlige avganger, kuttet prisene og faset inn nye, universelt utformede trikker, båter og busser. Men vi er ikke i mål – prisene skal enda mer ned og tilbudet skal bli enda bedre og mer tilgjengelig, sier Stav.