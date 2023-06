Gamle Oslo og Oslo sentrum har flest anmeldelser av kriminalitet begått av unge

I Gamle Oslo det registrert 1039 lovbrudd og i Oslo sentrum er det registrert 841, skriver Aftenposten.

I de vestlige bydelene Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker var det under 200 saker. Oslo kommune og Oslo-politiet skriver i Salto-rapporten for 2022 at byen er delt.

Antallet unge under 22 år som begår gjentatt alvorlig kriminalitet fortsetter å falle, i fjor var det 114 i denne gruppen. Det er 60 færre en gjennomsnittet for de tre årene før pandemien.

En bekymring som politiet og byrådet i Oslo trekker fram er at det aldri har vært registrert så få saker for narkotikalovbrudd.

– Det er ikke samsvar mellom de registrerte lovbruddene og bruken av narkotika blant barn og unge, sier byråd Usman Mushtaq (Ap) til avisen.

Ifølge Ung-undersøkelsen er det unge som bor vest i Oslo som bruker mest narkotika.

