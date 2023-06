Familierabatten utvides til Stor-Oslo i sommer

Rabatten trer i kraft 21. juni og varer til 21. august. Alle som er over 18 år kan ha med inntil 4 barn gratis på buss, bane, båt, trikk og tog. Barn under 6 år teller ikke med i antallet, siden de alltid reiser gratis. Rabatten er en utvidelse av den ordinære grupperabatten som gjelder i helgene og på høytidsdager.

Nå utvides den til å gjelde hele Ruter-tilbudet i Akershus også.

– Nå blir en allerede god rabatt enda bedre, og det blir enklere og billigere for barnefamilier i hele Stor-Oslo å ha nærferie i den flotte naturen vi har eller ta i bruk byens kulturtilbud, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav (MDG).

Fredag forrige uke ble det klart at Oslo kommune innførte familierabatt i sitt område, men uten at Viken var med. I dag ble det imidlertid lagt frem en avtale hvor opposisjonspartiene MDG, SV og Rødt i Viken har fått gjennomslag hos fylkesrådet for at rabatten også skal gjelde i Viken.

– Jeg vil gratulere MDG og de andre partiene i Viken som har fått til en utvidelse av denne ordningen», sier Stav. «Ingen ting er bedre enn at ordningen gjelder i hele Ruter-området, både slik at flest mulig får glede av dette, og at området man kan bruke rabatten er størst mulig, sier byråden.

Prisene for en enkeltbillett for voksne koster 40 kroner for 1 sone. Det er fire soner, og en enkeltbillett som dekker fire sonen koster 118 kroner.

