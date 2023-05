Strømming av breddeidrett har vært svært kontroversielt det siste året. En rekke forskjellige selskaper har tilbudt folk muligheten til å se kamper i breddeidretten hjemme i sin egen sofa, ved hjelp av strømmekameraer fastmontert på en rekke idrettsanlegg landet rundt.

Men reaksjonene på tilbudet har vært kraftige. Blant annet har det blitt kjent at en 12-åring ble filmet i en slåsskamp, mens et håndballag ble filmet under trening, uten at de visste om det.

I januar bestemte idretten å sette en midlertidig stopper for strømming av breddeidrett med utøvere under 18 år.

Likevel har debatten fortsatt. Nå varsler Oslos idrettsbyråd, Omar Samy Gamal at kommunen skal se nærmere på kameraene som er montert i Oslos anlegg.

Trening og analyse

– Bymiljøetaten har den siste tiden sagt nei til å etablere kameraer i idrettsanlegg, men en del kameraer er satt opp på tidligere tidspunkt, skriver byråden i et svar til Venstres bystyrerepresentant Hallstein Bjercke.

Omar Samy Gamal (SV) er idrettsbyråd i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Bjercke ba i mars om en oversikt over alle kamera på kommunens anlegg, og spurte i samme slengen om byråden vil fjerne kameraer og si opp avtalene. Han var også kritisk til bruken av de kinesiske kameraene fra Hikvision. Både TV2s Mygame og Amedias Spiideo bruker ifølge brevet disse kameraene.

– Jeg deler bekymringen når det gjelder bruken av kameraer fra Hikvision, og dette er noe det nå sees nærmere på, skriver Gamal.

Samtidig gjør byråden oppmerksom på at bruken av disse kameraene er for trening og toppidrett.

– Når det gjelder selve strømmingen, så gjelder de gitte tillatelsene kun strømming av toppidrett og bruk av kameraer som et analyseverktøy for trening. Dette er noe jeg i utgangspunktet anser som uproblematisk, så lenge idretten forholder seg til de tillatelsene som er gitt. Bymiljøetaten har gjennomgått og tatt grep for å stanse bruken av ulovlig strømming på kommunens anlegg, skriver byråden.

I en kommentar til Dagsavisen bekrefter Omar Samy Gamal at han i utgangspunktet er mot strømming av barneidrett.

– Så finnes det noen unntak, finalen i Norway Cup for eksempel. Men jeg mener de negative sidene veier tyngre enn de positive, sier han.

– Barne- og ungdomsidretten skal være en friplass. Det er nok stress og press for ungdommene våre allerede. Vår bekymring er at dette vil føre til enda en barriere for å bli med i idrett, sier byråden.

Strømming av breddeidrett

Selskapet MyGame har inngått avtale med Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund om strømming av kamper i ungdomsidretten.

Automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner kan følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

De aktuelle klubbene får 20 prosent av inntektene fra brukerne, mens 80 prosent ender hos MyGame.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet er derfor satt til 13 år.

I MyGame er det samtidig mulig å reservere seg mot å bli filmet. Selskapet bak plattformen har opplyst at den har automatikk som stopper filming om noen har reservert seg eller har beskyttelsesbehov.

VG har samtidig avdekket flere uheldige episoder rundt strømmingen som allerede igangsatt som en del av prosjektet. Nylig ble det også kjent at kameraene som benyttes er fra en kinesisk produsent og forbudt brukt blant annet på offentlige bygg i England. MyGame viser til at den samme kameratypen benyttes andre steder i norsk offentlighet.

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Molde, Kristiansand og Bergen har sagt et foreløpig klart nei til bruk av de aktuelle kameraene fra MyGame.

13. januar opplyste de seks forbundene at de pauser alle prosjekter med MyGame i aldersbestemte klasser.

Kilde: NTB

Anlegg Leverandør Holmlia Sportsklubb/Holmlia idrettshall Spiideo Tunet IBK/Høyenhallen Joymo Oppsal IF, håndball/Oppsal Arena Mygame Vålerenga IF/Valle KGB 2 Spiideo Lambertseter IF/Lambertseter flerbrukshall Joymo Manglerud ishall Gruner ishall WiseHockey og Mygame Jordal Ungdomshall Sportway Løren ishall Mygame Greibanen Spiido Bjøråsen kunstgress Veo Cam Grorud kunstgress 2 (matchbanen) Hudl Grorud kunstgress 2 (matchbanen) Spiido Rommen skole idrettshall Joymo Apalløkka 1 Joymo Haugerud idrettshall Mygame IL Heming idrettspark Spiideo Grefsen stadion Ullern idrettspark Spiideo Skøyenhallen Joymo Nydalen Bergbanen Gressbanen Spiideo Røa KG1 Spiideo

