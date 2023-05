Vil gi hundrevis av millioner til Hagegata 30

Midt på Tøyen torg, i etasjene over biblioteket, Nille og apoteket står en blokk med fem etasjer og 50 tomme leiligheter. Etasjene i blokka eies av Oslo kommune og har stått tomme siden desember 2014.

I 2017 ble det klart at boligene ikke skulle bli studentboliger likevel, men et prosjekt som en del av byrådets nye sosiale boligpolitikk. Det skulle imidlertid vise seg å bli en lang juridisk og politisk prosess.

Vil senke terskelen

Etter flere omganger og mediesaker, ser prosjektet nå ut til å ha et klarere mål i sikte. Nå foreslår byrådet at prosjektet får en styrings- og kostnadsramme på 243 millioner i revidert budsjett for Oslo.

– Terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo har blitt stadig høyere, skriver byrådet som begrunnelse i en pressemelding.

Det skal gå til rehabilitering av de 50 leilighetene, og de skal bli boliger som skal selges billigere enn andre leiligheter på markedet, som en del av tredje boligsektor, skriver de.

Tredje boligsektor omtales ofte som en boform som plasseres et sted mellom kommunale boliger og det private markedet. I tredje boligsektor skal man få muligheten til å kjøpe en bolig på andre måter enn de tradisjonelle. Byrådet har tidligere uttalt at de ønsker at Hagegata 30 blir et botilbud som favner en bredere målgruppe enn hva det kommunale utleieboligtilbudet vanligvis gjør.

Hanna Marcussen var inntil nylig byråd for byutvikling i Oslo kommune. Hun er ikke den eneste byråden som har ledet ansvaret for prosjektet i Hagegata 30. (Tobias Schildmann Mandt)

– Dette er et bygg som har stått tomt for lenge. Jeg skjønner at folk har irritert seg over det. Men det er også prisverdig hvor mye engasjement det er for dette bygget, sa daværende byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG) om Hagegata 30 til Dagsavisen i 2021.

– Det viktige er å få en framdrift på dette arbeidet nå, så engasjementet vedvarer. Vi vil at folk skal kunne flytte inn i dette bygget igjen, sa Marcussen.

Vurderte leie-til-eie

I de ulike fasene av prosjektet i Hagegata 30 har flere kjøpsveier og boformer vært vurdert. I pressemeldingen til byrådet skriver de at boligene skal være etablererboliger.

En av de andre kjøpsveiene som tidligere har vært vurdert er leie-til-eie, der leietakeren betaler husleie som blir til nedbetaling for kjøpet av boligen. Eiendoms- og byfornyelsesetaten har tidligere vurdert at etablererboliger og leie-til-eie-boliger er nær sagt identiske boligpolitiske ordninger, som langt på vei kan sidestilles.

«Hensikten og formålet for begge disse er å selge boliger til gunstigere betingelser enn markedsbetingelser. Den eneste forskjellen mellom disse ordningene er måten kjøper betaler på. For etablererboliger skjer kjøpet umiddelbart ved betaling av avtalt kjøpesum, mens for leie-til-eie-boliger skjer kjøpet gradvis ved at en andel av leien anses som delbetaling av avtalt kjøpesum og etter et visst antall år har leier rett til å kjøpe boligen ved å betale restbeløpet av avtalt kjøpesum» skrev de i en rapport i 2021.

