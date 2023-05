Politiet: Brøt seg trolig inn i minst tre biler

Oslo-politiet skriver på Twitter at de fikk hjelp av en vekter til å lokalisere mannen de mistenker for innbrudd i tre biler i et parkeringshus i St. Olavs gate i bydel St. Hanshaugen.

#Oslo Vi har kontroll på en mann som vi tror har brutt seg inn i minst tre biler i et p-hus i St.Olavs gate. Det var en vekter som hjalp oss å lokalisere mannen.



Nå sikrer vi spor som kan gi oss svar på hvem som har gjort hva i p-huset. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 27, 2023

Saken oppdateres

[ Civic Council jobber for å bekjempe Vladimir Putins regime i Russland: – Ikke mulig å oppnå våre mål ]