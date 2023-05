Politiet setter foten ned for SIAN på Tøyen

Den ytterliggående og innvandrerfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) hadde planlagt markeringer på Holmlia 26. mai og på Tøyen 2. juni.

Som Dagsavisen skrev tidligere i mai ga bydel Gamle Oslo grønt lys for markeringen på Tøyen. Sians aksjoner innebærer ofte hatretorikk og koranbrenning.

Nå har derimot politiet satt ned foten for aksjonene på Holmlia og Tøyen.

Det framgår av et brev fra Oslo politidistrikt som Dagsavisen har fått se. Der skriver politiet at de ikke har gitt tillatelse til at Sian aksjonerer på nevnte tider og steder.

Sian-leder Lars Thorsen skriver også selv at politiet har satt ned foten for aksjonene.

– Politiet har pekt på NATOs utenriksministermøte 31. mai – 1. juni som begrunnelse for å nekte vår demokratiutøvelse hhv fem dager før og dagen etter nevnte møte, skriver Sian-leder Lars Thorsen på sin hjemmeside.

Tidligere i mai skrev han på sin Facebook-side at dersom politiet ikke tillot aksjonene, ville det bli «en annen form for lovlig politisk agitasjon».