– Sian er en hatefull og rasistisk organisasjon som ikke har noe på Tøyen å gjøre, skriver stortingsrepresentant fra Oslo, Agnes Nærland Viljugrein (Ap) i en SMS til Dagsavisen.

Sian-leder Lars Thorsen har tidligere selv avvist at de er en rasistisk organisasjon.

Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo har onsdag gitt den ytterliggående organisasjonen Sian tillatelse til å holde en politisk markering på Tøyen Torg fredag ettermiddag 2. juni.

– Ikke grunnlag for å forby

Politisk koordinator i bydelen Morten Johansen skriver i en e-post at de har vurdert hvorvidt det er saklig grunnlag til å legge begrensninger på retten til å ytre sine oppfatninger i det offentlige rom for religiøse eller politiske grupperinger som har holdninger og ytringer som oppleves støtende eller krenkende for svært mange.

– Begrensninger i retten til å ytre seg krever et særlig rettsgrunnlag, og det er lagt til grunn at dette ikke finnes i denne saken, skrive Johansen.

Agnes Nærland Viljugrein (Ap) tar initiativ til "motfest" på Tøyen samme dag. (Amanda Iversen Orlich)

[ Oslos kulturbyråd om SIAN-debatten: – Dette er en lovlig organisasjon ]

Koranbrenning ble stoppet

Den islamfiendtlige og ytterliggående organisasjonen har holdt en rekke markeringer og demonstrasjoner de siste årene. De har flere ganger brent koranen, men ble senest stoppet av politiet i februar, da de ville brenne koranen foran Tyrkias ambassade.

Politiet har anledning til å forby markeringer hvis de har grunn til å frykte alvorlige forstyrrelser av offentlig ro, orden og ferdsel, eller hvis formålet med markeringen strider mot loven.

Lokalpolitiker Stian A. Antonsen (SV) i gamle Oslo reagerer på Twitter:

«Hvorfor har vi ikke hjemmel til å henvise dem til et annet offentlig sted?»

SIAN kommer igjen til Tøyen torg for å spre hatet sitt i et flerkulturelt nabolag. Hvorfor har vi ikke hjemmel til å henvise dem til et annet offentlig sted? Hva skal jeg svare til unger som spør meg "hvorfor hater de oss muslimer"? — Stian A. Antonsen (@StianAmadeus) May 10, 2023

[ Deichman-tillitsvalgte: Rasisme på biblioteket ]

Inviterer til fest

Sian har en rekke ganger blitt møtt med motdemonstrasjoner, som også var tilfelle sist de demonstrerte på Tøyen Torg. Agnes Nærland Viljugrein tar nå til orde for en fest på torget samme dag som markeringen.

– Vi vil ta initiativ til å invitere alle partiene i bydelsutvalget til en tverrpolitisk fest for å markere at Tøyen alltid har plass til alle, uansett hudfarge, religion, kjønn, legning eller funksjonsvariasjon. Vi er et mangfoldig nabolag, og det fortjener feiring. Ikke hat, skriver hun til Dagsavisen.

[ Kalte dragshow for «trussel mot barn»: Går av etter sex med 19-åring ]