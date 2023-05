Brannrammede barnehager i Oslo fortsetter i nye lokaler

Tirsdag ble de to Kanvas-barnehagene Veslefrikk og Lønnebakken ved Oslo universitetssykehus på Ullevål totalskadd i brann.

Fra og med torsdag får barna i de to barnehagene midlertidig plass i de fem andre Kanvas-barnehagene på sykehusområdet på Ullevål.

I en pressemelding opplyser Kanvas at de jobber for å finne mer langsiktige lokaler for videre drift av de to barnehagene.

– Det ser ut til at vi nærmer oss en løsning som vi tror både barn, foreldre og ansatte kommer til å bli godt fornøyd med, sier Robert Ullmann, daglig leder i barnehagestiftelsen Kanvas.

