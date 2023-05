Forbrukerøkonom: – Ikke bare å kutte ut kaffe latten

Torsdag 4. mai hevet Norges Bank styringsrenta med nye 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er det høyeste den har vært på mer enn 13 år.

Og slik sentralbanken vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenta mest sannsynlig bli satt videre opp i juni, da til 3,5 prosent. Dette kan bety at boliglånsrentene vil stige til mellom 4,5 og 5 prosent, ifølge Norges Bank.

Etter rentemøtet sist torsdag var storbankene raske med å sette opp boliglånsrenta med 0, 25 prosent. DNB var først ute, og fikk raskt følge av Nordea og Sparebanken sør.

Slik kan du oppnå bedre rente

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl jobber selv i DNB, men har klare råd engstelige låntakere.

– Ta en gjennomgang av økonomien din. Kanskje har du mulighet til å gjøre noe på inntekts- eller utgiftssiden. Det er ikke bare å kutte ut kaffe latten fordi mange har allerede kuttet forbruket til beinet. Da kan løsningen være å heller se på inntektssiden, sier hun til Dagsavisen.

– Man er absolutt ikke alene om å ha dårligere råd, så vær åpen om din økonomiske situasjon så kan det være enklere å få hjelp. Har du barn som er med i en fritidsaktivitet, kan du få støtte til dette. Både med treningsavgiften, utstyr og cuper. Ta kontakt med klubben for å høre hvilke muligheter som finnes. BUA er et fantastisk tilbud hvor man kan låne gratis utstyr. Alt fra sykler til det man trenger til en telttur. Jeg ser at det opprettes flere byttesider om dagen som gjør at man kan bytte til seg klær og sko. Mange føler på det å be om hjelp, men husk at de aller fleste liker å hjelpe, sier Sandmæl.

Når det gjelder utgiftssiden anbefaler hun å starte med avtalene dine som lån, forsikring, telefon og strøm. Sjekk om du kan få bedre betingelser.

Du kan oppnå bedre boliglånsrente hvis:

Du tok opp topplån da du kjøpte boligen.

Boligen din har økt i verdi, slik at du har oppnådd en belåningsgrad på under 60 prosent av verdien.

Du er organisert i et fagforbund som har fremforhandlet en god avtale med den aktuelle banken.

Du ber om et tilbud fra flere banker.

Har du et boliglån på 3 millioner med 3,5 prosent rente i dag, betaler du omtrent 15.070 kr i måneden dersom du har 25 års nedbetalingstid. Skulle du da få en renteøkning på 0,50 prosentpoeng vil du måtte betale ca. 800 kroner mer, rundt 15.900 kroner. Øker imidlertid renten til 5,0 prosent, det man forventer er et normalnivå, vil det månedlige beløpet øke til ca. 17.600 kroner. Dette tilsvarer en økning fra dagens nivå på 2.530 kroner i måneden, eller rett i underkant av 30.400 kroner i året, ifølge BNbank.

Silje Sandmæl oppfordrer også de som har problemer med økonomien å sjekke ut støtteordninger hos Nav og Husbanken.

– Du kan også spe på inntekten din ved å ta på deg småjobber hjemme hos folk. Du kan tjene opptil 6.000 kroner i året hos hver familie du jobber. Arbeidsoppgavene kan være alt fra leksehjelp, hagearbeid, barnepass, lufte hund, male, vaske osv. Hvis du ender opp med å lufte hunder for hele nabolaget kan det bli ansett som en næring som gjør det skattepliktig. Du kan også leie ut ting for 10.000 kroner skattefritt i året, det kan være alt fra symaskin til bil, sier hun.

[ Dømt for hets mot ansatte i barnevernet: – Denne gangen var kommentarene så utrolig drøye ]

Ingen automatikk

Det er ingen automatikk i at boliglånet ditt skal slavisk følge styringsrenta. Men det kan lønne seg å ta en telefon til banken.

– Ta en telefon til banken og hør om du kan få lavere – eller i verste fall tilsvarende rente som det du har i dag. Bankene setter pris på kommunikasjon med kundene sine, og en telefon kan ofte være nok for å få et tilbud du kan leve med. Får du et nei går du inn på finansportalen.no og finner et bedre tilbud der, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til Dagsavisen.

– Mange ønsker ikke å bytte bank. Hvorfor er det slik?

– Våre undersøkelser viser at 24 prosent – én av fire – velger å ikke bytte bank fordi de føler seg knyttet til banken sin gjennom et godt kundeforhold. 23 prosent oppgir at de ikke har byttet bank fordi de tror det ikke er mye å spare på det. Det er ingen grunn til å være lojal overfor en aktør som i mange tilfeller skor seg på kundene. Å bytte både bank, forsikringsselskap, pensjon og strømleverandør tar kanskje en time eller to, men er vesentlig enklere enn man kanskje skulle tro, og i mange tilfeller kan det vise seg å være en svært god timebetaling.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. (John Trygve Tollefsen)

– Hva er fordelene med å bytte?

– Fordi du ikke skal betale mer for et helt likt produkt du enkelt kan få hos andre. Forbrukerrådets undersøkelser viser at nær 20 prosent av de som reforhandlet eller byttet bank i 2022, sier de sparer minst mellom 5000–10.000 kroner i året. En grei huskeregel er at for hver million du har i boliglån sparer du 5.000 kroner i året på en renteforbedring på 0,5 prosent.

– Er det andre grep man kan gjøre som er smart å gjøre for å få ned kostnadene, som ny takst på huset, avdragsfrihet eller binde renta?

– Som sagt er vårt råd å se på de største utgiftspostene først. Når man har reforhandlet disse, kan det være mye å hente på å rett og slett få bedre oversikt over de daglige pengetyvene, svarer Blyverket.

Hun viser til en oversikt Forbrukerrådet har laget over ulike tips og triks man kan dra nytte av for en rimeligere hverdag.

[ Positive lånetrender: − Flere har tilpasset seg høyere rente ]

[ Renten øker: Venter rentenedgang neste sommer ]

---

Tips til en bedre økonomisk hverdag.

Sjekk ut finansportalen for å se hvilke rente du kan få og start med å kontakte banken din for å se om de kan matche tilbudet. Ta også en gjennomgang av forsikringene dine for å se om du kan få en bedre pris.

Sjekk ut strømpris.no som er Forbrukerrådets sammenligningsportal for strøm.

Sjekk om du har noen lommetyver du kan fjerne. Har du streamingtjenester du nesten ikke bruker eller kjøper lunsj i kantina hver dag.

Sjekk markedet eller alternativene før du kjøper nytt. Kan du låne, leie eller kjøpe brukt? Still deg alltid spørsmålet: Er dette noe jeg må ha eller virkelig trenger? Kjøper du nytt, bruk prissammenligningstjenester som Prisjakt og Prisguiden.

Reduser matutgiftene. Det kan du få til ved å storhandle, sjekke tilbudsdisken og være prisbevisst.

Kilde: Silje Sandmæl/DNB

---