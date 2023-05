Mer penger til idrettslag øst og sør i Oslo

Regjeringen gir 125 millioner kroner ekstra til idretten for å redusere forskjellene og bidra til at alle kan være med, uavhengig av egen økonomi. Pengene kommer fra spillemidlene og fordeles i mai.

Tirsdag ble det kjent at Osloidretten får 29,3 millioner kroner.

Å drive med idrett er dyrt, og mange har ikke råd til koste på treningsavgifter, utstyr og sende barna på cuper og treningsleirer. Resultatet er at mange blir stående utenfor.

Over flere år har det kommet fram at mange foreldre sliter med å betale medlemskontingent eller treningsavgifter for barn og unge. Idrettsforbundet sa på tampen av fjoråret til NRK at de frykter at idrett blir en salderingspost.

– Når mange med helt normale inntekter må ty til matkasser for å få hjulene til å gå rundt, er det liten tvil om at mange vil slite med å betale for barnas idretts- og fritidsaktiviteter. Vi må sette alle kluter til for å unngå at idrett blir en salderingspost i husholdningsbudsjettet, sier kommunikasjonssjef Finn Aagaard i Norges idrettsforbund.

Klubber som sliter

Regjeringen vil ta tak, og setter av 125 millioner. Pengene skal gå dit de trengs, – til områder og klubber som sliter mest.

– Størrelsen på lommeboka skal ikke bestemme om barn og unge kan delta i idretten. Oslo skal være en by hvor alle skal kunne bo og leve gode og aktive liv. Derfor er jeg glad for at Oslo får den største andelen av pengene som er satt av til å inkludere barn og ungdom som faller utenfor, sier varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap) til Dagsavisen.

Mens Oslo får 29,3 millioner, havner Bergen på nummer 2 og får kun 5,6 millioner. Alsabeehg mener det er riktig å prioritere Oslo.

– Pandemien har gjort at flere barn og unge, samt frivillige, sluttet å være aktive i idretten. Så kom dyrtid. Nå er det de unges tur, sier Alsabeehg.

I forrige uke, besøkte han, sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), Bøler idrettslag, hvor nyheten ble presentert.

Lave kontingenter

Bøler IF har tatt grep for å utjevne forskjellene, og ekstra midler betyr at de kan holde kontingenten på et lavt nivå.

– Millionene skal gå til idrettsklubber som arbeider aktivt med å inkludere flere barn og unge. Foreldrebetalingene skal holdes nede. For Bøler IF som jeg besøkte sammen med statsministeren og kulturministeren, betyr det å ha lave kontingenter for guttene, etter å ha holdt kontingenten lav for jentene som deltar i idretten, sier Alsabeehg.

Oslo Idrettskrets skal fordele midlene, og sette kriteriene.

– For det første er vi glad for disse ekstra pengene. Vi har ennå ikke fått det endelige tildelingsbrevet, men signalene på formålet er å sørge for at flere barn og unge kan delta til en lavest mulig pris, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke til Dagsavisen.

Ennå har de ikke tildelingskriteriene klare, men det ligger an til at det blir idrettslag i Oslo øst og sør som blir prioritert.

– Vi har ikke konkludert, men det er øst og sør i byen hvor utfordringene er størst, og behovet størst. Det er i disse bydelene hvor det er størst andel barn som lever i varige lavinntektsfamilier, sier Brekke.

Pengene skal ikke gå med til å finansiere høye kostnader, eller settes på en sparekonto.

– Vi vil også se på idrettslagene reelle økonomi. Mulig vi setter en makspris på hva det kan koste å være med på idrettsaktiviteter for å kunne motta denne støtten. Uansett skal pengene omsettes i aktivitet, og idrettslag som får denne støtten skal sørge for ingen står utenfor fordi foreldre ikke kan betale. Om en billig aktivitet kan gjøres enda billigere, er det veldig bra, sier Brekke.

Pengene kommer fra spillemidlene og fordeles i mai.

---

125 millioner ekstra til idretten

Idretten får 125 mill. ekstra til deltakelse for barn og unge som trenger det mest. Pengene kommer fra spillemidlene og fordeles i mai.

Alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av hvem de er, hvor de bor, eller hvor mye foreldrene tjener. Derfor øker regjeringen tilskuddet vi lovet i februar til idretten fra 100 til 125 mill.

Midlene treffer hele landet i de områdene med størst utfordringer på enkelt og ubyråkratisk vis, slik idretten etterspør.

102 kommuner og alle fylker kommer med i hovedpotten med valgt modell. Oslo får over 29 mill. med denne modellen. Bergen, Drammen, Fredrikstad, Skien, Stavanger og Kristiansand kommer også godt ut med modellen, fordi de har en stor andel barn i familier med dårlig råd.

---

