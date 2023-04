Ble rørt av politikernes ros

Da Dagsavisen snakket med Emma sist, hadde skolens styre vedtatt å legge end skolen på grunn av manglende støtte fra byrådet, og de markerte sin misnøye utenfor Rådhuset.

Bystyremøte

Tirsdag før påske vedtok styret ved Natur videregående skole å legge ned driften fra neste skoleår, på grunn av manglende økonomisk støtte fra kommunen.

Det synes elever, foresatte og flere politikere var en dårlig idé.

– Jeg skjønner ikke at kommunen vil avvikle en så velfungerende skole. På Natur vgs. fant jeg trygghet, de scorer veldig høyt på elevtrivsel, de har gode lærere som ser deg og gir deg tett oppfølging, og de har de kontaktene de trenger når det gjelder gårder og staller. Stovner (som ville ha en tilsvarende linje) har ikke det nettverket, sa hun da.

Men saken skapte stor oppmerksomhet, og på en pressekonferanse i Borggården ved Oslo rådhus tirsdag fortalte utdanningsbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) at hun vil innlemme Natur vgs. i det offentlige skoletilbudet i Oslo.

De endelig vedtaket kom på bystyremøtet onsdag.

Med Emma og andre elever ringside.

Rørt

– Det var kult å være til stede, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg ble rørt av at mange politikere nevner meg fra talerstolen. Og da jeg kom ut etterpå begynte jeg å gråte. Fordi de har kommet fram til en løsning som vi elever er fornøyd med. Enten det bli kommunalt, eller under Akademiet, sier hun med et smil.

Hun er glad for å ha vunnet fram med sine synspunkter.

– Det er fint å vite at den innsatsen vi har lagt ned for å redde skolen har ført fram. Det er mange som har satt pris på det vi har gjort. Og selv føler jeg at jeg har hatt en stemme.

Nå ser hun lysere på fremtiden.

– Men jeg håper at ikke bare mitt kull får fullføre, men at mange etter oss får denne muligheten, sier hun.

I morgen skal skolen ha styremøte, hvor de skal behandle veien videre.

Enten Oslo kommune eller private Akademiet.

Rødt har lenge hatt en nøkkelrolle i Natur vgs. sin videre skjebne. Nå er de glad for at de kom til en løsning.

– Vi i Rødt har hele veien ment at Oslo kommune ikke har råd til å miste Natur vgs. At Ap, SV og MDG fram til i dag har skapt mye usikkerhet for elever og ansatte, og ikke har villet berge Natur vgs fra nedleggelse har fått velfortjent kritikk. - Vi er glade for at byrådet endelig har skjønt dette og snudde i bystyret i dag. Dette er takket være sterkt engasjement fra elever, ansatte og foresatte. Slik kan vi sikre et fremdeles godt tilbud for elever i Oslo som vil gå på naturbruk, i et godt samarbeid med det flotte tilbudet på Stovner vgs, skriver Rødts gruppeleder, Siavash Mobasheri i en sms til Dagsavisen.

