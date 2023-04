Oslo får 183 nye elektriske busser

– Med nye elektriske busser er vi et stort skritt nærmere et helt utslippsfritt kollektivtilbud. Det gir mindre støy, klimautslipp og luftforurensing, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, i en pressemelding.

Ved utgangen av 2023 vil kollektivtrafikken i Oslo være tilnærmet utslippsfri. Da skal både trikk, T-bane, buss og båt gå på strøm.

Dersom klimadrømmen går i oppfyllelse når hovedstaden målet om utslippsfri kollektivtrafikk fem år tidligere enn planlagt. Det opprinnelige målet var satt til 2028.

