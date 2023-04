LO vil halvere prisene på månedskort i Oslo

Alt går opp. Matvareprisen stiger, rentene stiger, strømmen er dyr, levekostnadene tar en stadig større del av lønna, men lønnsveksten tar ikke unna for prisveksten.

Det koster å leve.

– For fagbevegelsen handler det om en priskrise, hvor ulikhetene stadig blir større, og hvor den vanlige borger får mindre til forbruk i lønningsposen. Det er dyrt å bo i Oslo, og mange må bo utenfor. Derfor må vi sette ned prisene der det er mulig, og en reduksjon av kollektivprisene er et steg i riktig retning, sier Ingunn Gjerstad til Dagsavisen.

– Det er steindyrt å reise kollektivt. Derfor mener vi at prisene, og da særlig på månedskort, må ned. Vi ser for oss en halvering, sier hun.





Koster over 800 i Oslo

I dag koster et månedskort i Oslo 853 kroner for en voksen. De fleste partiene vil senke disse prisene, og går inn å kutte prisen med fra 200 til cirka 350 kroner.

Spørsmålet er hva som blir resultatet etter valget.

Da byrådet før jul kuttet prisene på månedskort i en periode med 40 prosent, skjøt salget i været.

– Da var det mange som kunne unne seg et månedskort. I min husstand var de unge voksne veldig ivrige på det, sier Gjerstad.

Som også ser for seg fleksible løsninger, slik at de som ikke reiser hver dag kan nyte godt av rabatterte billetter.

– Her er det allerede løsninger på plass, hvor det blir billigere jo flere ganger du reiser. Dette er gode løsninger for de som ikke reiser kollektivt hver dag, sier hun.

Uforutsigbare jobber

LO-lederen påpeker at mange ikke jobber hver dag, men likevel må ha månedskort da enkeltreiser blir for dyrt.

– Varehandelen, som er den største gruppen, tjener 20.000 kroner mindre i måneden enn en sykepleier. Og for dem som tjener dårlig betyr det veldig mye hva du betaler for å komme deg til og fra jobb, sier hun.

Gjerstad mener også at billigere kollektivpriser vil være bra for miljøet og klimaet, og at færre vil velge bilen.

– Kollektivreiser i kombinasjonen med å gå og sykle er en vinn-vinn-situasjon for alle. Så medisinen er å bygge ut kapasiteten og sette ned prisene, sier hun.

Er dette utspillet noe du har snakket med de politiske partiene om?

– Vi snakker sammen hele året, og de vet hva vi er opptatt av. Det er interesse for å finne på noe sammen. Lavere priser på kollektivreiser, billigere boliger, gode og seriøse arbeidsvilkår for alle, er noe vi er opptatt av, sier hun.

– Dette ligger an til å bli en valgkamp der vi virkelig tar opp og får gjort noe med økte levekostnader og ulikhet, herunder kollektivreiser, sier hun.

Miljøpolitikk

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG) vil gjerne lavere kollektivpriser, og sa dette på MDG Oslo årsmøte i mars:

– I en tid hvor mange sliter med å få endene til å møtes, skal vi i MDG gå til valg både på å styrke kollektivtilbudet og kutte prisene. Det er god omfordelende miljøpolitikk. Oslos kollektivtilbud skal være for alle, uavhengig av alder, lommebok eller funksjonsevne, sa Stav, førstekandidat for Oslo MDG, i en pressemelding.

Derfor er hun glad for LO Oslos initiativ.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. (Aslak Borgersrud)

– Jeg er glad for at lederen i Oslo LO er tydelig på at det å kutte billettprisene er riktig og viktig, i en tid hvor stadig flere sliter med å få endene til å møtes. Det bør ikke være slik at studenter må velge mellom mat eller månedskort, eller at småbarnsforeldre må velge mellom kinobillett til barna eller bussbillett til seg selv, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Mens Høyre styrte, økte billettprisene i Norge mest i hele Europa. Den borgerlige regjeringen økte momsen på kollektivreiser to ganger med 50 prosent. Det vil vi nå gjøre noe med. I byråd har vi fått gjennomslag for billigere enkeltreiser, det skjer alt søndag 16. april. Da mener jeg neste steg er å kutte prisen på månedskort. Dette er god grønn, sosialpolitikk som også Ap og SV bør stå sammen med MDG om, sier hun videre.

