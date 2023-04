Advarer skiløpere før den siste dagen med fantastisk skiføre i Marka

Våren er her for alvor. 1. påskedag er det meldt opptil 13 varmegrader og strålende sol i hovedstaden.

Samtidig er det godt med snø i marka, og det er forventet storinnrykk med skiglade påsketurister til skiløypene.

Skiforeningens føremelding søndag kan fortelle om at dagen i dag ligger an til å bli av den supre sorten, med nykjørte løyper i store deler av Marka, skiføre nær sagt over alt og lettskyet pent vær.

Samtidig advarer de mot at det kan være tøffe forhold enkelte steder.

– Mye av løypenettet ble preparert i natt og i morgentimene. Løyper fra i går vil være noe skarpe og harde før sola får tak, siden vi igjen har hatt en litt kald natt i Marka. Vær særlig obs i solhellinger og bratte nedkjøringer - der folk ploger blir det ofte krevende når det fryser på. Sjekk iMarka-appen for full oversikt.

Fordi lyset kan være sterkt anbefaler Skiforeningen både godt med solkrem og solbriller.

På grunn av varmen de siste dagene må folk også være svært forsiktige hvis de skal kysse vann.

– På flere vann har vi nå avsluttet prepareringen og merkestikkene er fjernet. Ellers meldes det om fine forhold på mange av vannene i Marka, men vi anbefaler vi å følge merkede og nylig scooterpakkede traseer for sikkerhets skyld: Det oppdages stadig flere oshull på vannene. Sjekk lokale føremeldinger for detaljert info og følg med på isvarselet på varsom.no, skriver Skiforeningen.

Nyt dagen, til uka kommer regnet!

