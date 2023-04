Reagerer på ny vann-prisøkning: – Vi kan ikke fortsette sånn

– Vi er nødt til å endre måten vi planlegger og gjennomfører investeringsprosjekter på. Vi kan ikke fortsette sånn.

Det sier Oslo Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, etter at det fredag ble kjent at Oslos nye vannforsyning blir enda 3,5 milliarder kroner dyrere enn tidligere anslått.

I en pressemelding skriver kommunen at lønns- og prisveksten i prosjektet «Ny vannforsyning til Oslo» var anslått til å være 3 prosent hvert år. SSBs byggekostnadsindekser, som direkte påvirker kostnadene for prosjektet ny vannforsyning i Oslo, viser at kostnadene i anleggsprosjekter har økt med mer enn 25 prosent bare for årene 2021 og 2022.

Lae Solberg erkjenner at denne siste sprekken skyldes kraftige prisstigninger som er vanskelig å gjøre noe med, men han mener likevel situasjonen er alvorlig.

På Huseby ved Røa er Vann- og avløpsetaten for lengst i gang med infrastrukturen til Oslos nye vannforsyning. Dette bildet er fra sommeren 2021. (Aslak Borgersrud)

– Problemet er at det kommer på toppen av de andre store kostnadssprekkene som skyldes svak prosjektstyring i dette prosjektet. Til sammen blir det en kraftig økning i vann- og avløpsavgiften for innbyggerne, sier han.

Det var nettopp kostnadssprekk for ny vannforsyning som førte til at tidligere byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg måtte gå av som byråd i 2021.

Grunnleggende svikt

– Hva bør man gjøre annerledes, Lae Solberg?

– Vi trenger mer realistisk budsjettering og å styrke prosjektledelsen med en politisk ledelse som er tettere på, sier Høyre-toppen.

Han peker på at en rekke byggeprosjekter i Oslo har blitt dyrere enn planlagt, eller har tatt lengre tid enn planlagt å bygge

– Vi har jo veldig mange eksempler nå på at Oslo kommune ikke klarer å gjennomføre investeringsprosjekter på en god måte. Det gjelder dette prosjektet, Fornebubanen, Manglerud bad. Tøyenbadet. Og det gjelder den brannstasjonen som aldri ble noe av, ramser han opp.

– Det er en grunnleggende svikt i hvordan kommunen håndterer investeringsprosjekter på. Og det blir dyrt for innbyggerne, sier han.

Nå forventer byrådslederkandidaten at byråd Sirin Hellvin Stav kommer til bystyret med en grundig gjennomgang, hvor hun grundig forklarer hvorfor endringene kommer og hva hun gjør for å holde kostnadene under kontroll framover.

[ Frykter at Hasle-Løren vil dø: Nå krever hockeyfedrene midlertidig hall ]

---

Ny prisøkning på Oslos vannforsyning

Oslos nye vannforsyning blir ytterligere 3,5 til 3,7 milliarder kroner dyrere enn ventet.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune forklarer økningen med den ekstraordinære prisveksten i Norge de siste årene.

Fra før av var det satt av 27 milliarder kroner til den nye vannforsyningen. Prosjektet har vært preget av mange kostnadssprekker.

Den nye vannforsyningen til Oslo skal betales av økte gebyrer. Den gjør at vannavgiften i Oslo vil øke med 1.750 kroner i snitt per husstand i 2028. Det er foreløpig ikke kjent om den nye kostnadssprekken vil medføre enda høyere gebyrer.

(Kilde: NTB/Dagsavisen)

---

[ Vurderer å droppe ut etter nedleggelsen av Natur VGS ]