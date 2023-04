Bypåsken i Oslo byr på mye sol. Med unntak av én dag

Det er meldt flere dager med sol fram mot påskehelgen.

– Hvor trygge kan vi være på at vi får sol i påsken i Oslo?

– Det er nok ganske trygt å si at det blir mye sol fram til onsdag. Temperaturen vil være ganske vårlig i forhold til forrige uke. Sola vil varme godt midt på dagen, og stige midt i uka. Vi kommer nok opp i 8-9 grader. Det blir mer vårlig framover, sier statsmeteorolog i Tromsø ved Meteorologisk institutt, Charalampos Sarchosidis.

Varmt i solveggen

Årets påske legger en kald mars bak seg. Tall fra Meteorologisk institutt viser at hele landet som ett lå 2,9 grader under normalen i mars. Kaldest var det i Nordland, som lå hele 3,8 grader under normalen. Troms lå hakk i hæl med 3,3 grader. For hele landet samlet falt det 15 % mer nedbør enn normalt.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt Eirin Walstad Ristesund sier det kan bli over ti grader i solveggen.

– Finner du en solvegg så blir det varmt. Det blir fine dager å nyte i Oslo. Mandag har det også vært litt skyer, men det klarner opp, sier hun.

Det er imidlertid knyttet mye usikkerhet opp mot én av påskedagene.

– Det kommer et lite lavtrykk med nedbør fra Øst-Europa som nærmer seg. Det blir nedbør på skjærtorsdag, spørsmålet er bare om det blir litt, eller ordentlig mye grums og slaps. Skal du ha en innedag denne påsken, bør du legge den til torsdag, sier hun.

Det samme sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis. Eirin Walstad Ristesund sier det er muligheter for at nedbøren holder seg inn mot fredag formiddag.

– Så vil det løse seg opp igjen, og det blir skyfritt eller noe lettskyet fredag og resten av påskehelgen, sier hun.

Regn andre påskedag

Andre påskedag gjør usikkerheten for nedbør seg gjeldende igjen.

– Da heller det mot nedbør igjen, men det ser ikke ut til å være store mengder.

Walstad Ristesund minner om at finvær og nedbør er jevnt fordelt utover landet i påsken.

Det bekrefter vakthavende meteorolog Gunnar Noer i Meteorologisk institutt til NTB.

– Vi snakker 7 til 9 plussgrader flere steder i Sørøst-Norge og i Trøndelag. I Tromsø ventes det 4 til 5 plussgrader på torsdag og fredag. Også i den sørlige delen av Finnmark ventes det ganske bra vær i disse dagene her. Litt vekslende, men samtidig lite eller ingen nedbør, sier Noer.

Meteorolog Eirin Walstad Ristesund sier det på det kaldeste kan bli -4 grader natt til skjærtorsdag.

– Hvis prognosen om 2-3 meter vind i sekundet slår til kan det oppleves som -7 eller -8 på det kaldeste, sier hun.

Liten sjanse for snø

I 2018 var det derimot store mengder snø i hovedstaden i april.

– At vi har så mye snø på denne tiden er absolutt mot normalt, sa statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til Aftenposten.

Han noterte 42 cm snø på Meteorologisk institutt på Blindern tirsdag 3. april 2018.

– For å finne så mye snø så sent på året i Oslo, må vi helt tilbake til 1987, sa han til avisen.

Selv om det kan komme lett snø i marka skjærtorsdag, er det ikke stor sannsynlighet for mer snø i byen utover i april i år.

– Foreløpig ser det ikke sånn ut. Men, det har skjedd før. Folk blir overrasket hvert år. I fjor var april ganske kald i begynnelsen. Vårsesongen er en luresesong. Varmen kommer, og så snør det plutselig. Men det ser ikke ut til at snø vil ødelegge for påskeuka i Oslo. Det ser ganske snøfritt ut i Oslo, sier statsmeteorolog i Tromsø, Charalampos Sarchosidis.

Senioringeniør Heidi Bache Stranden i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver i en pressemelding at det likevel er gode skimuligheter ikke så langt unna Oslo.

– For dem som bor nær Oslo og vil ha en kortreist skitur i påsken, er det nok snø til fine skiturer i flere av markene nord og vest for Oslo, skriver Stranden.

Snøkartene viser at det i gjennomsnitt på 500 meter over havet er mer enn én meter snø på Sør- og Østlandet. Vest på Østlandet er det tilnærmet normalt eller litt mindre snø, skriver NVE.

