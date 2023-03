Oslos nye vannforsyning blir rundt 3,5 milliarder kroner dyrere

Saken oppdateres

– De siste to årene har vi sett den høyeste prisstigningen på flere tiår. Bakteppet er uroen i verdensøkonomien. Det rammer bredt, også i gjennomføringen av ny vannforsyning til Oslo. Lønns- og prisstigningen er utenfor vår kontroll og vil gi merkostnader. Det skulle vi gjerne vært foruten, skriver direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver kommunen at lønns- og prisveksten i prosjektet Ny vannforsyning til Oslo var anslått til å være 3 prosent hvert år. SSBs byggekostnadsindekser, som direkte påvirker kostnadene for prosjektet ny vannforsyning i Oslo, viser at kostnadene i anleggsprosjekter har økt med mer enn 25 prosent bare for årene 2021 og 2022.

Det var nettopp kostnadssprekk for ny vannforsyning som førte til at tidligere byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg måtte gå av som byråd i 2021.

Da Berg måtte gå av var det på grunn av en kostnadsøkning på 5,2 milliarder kroner.

Den nye vannforsyningen til Oslo fra Holsfjorden i Buskerud til Huseby i Oslo skal betales av økte gebyrer. Den nye vannforsyningen gjør at vannavgiften i Oslo vil øke med 1.750 kroner i snitt per husstand i 2028. Det er foreløpig ikke kjent om den nye kostnadssprekken vil medføre enda høyere gebyrer.