Nesten ingen restauranter i Oslo har tariff: – Åpenbart en utfordring

Svært få restuaranter i Oslo har tariffavtale. Flere av de som har, er tilknyttet et hotell med avtale. Samtidig styres byen av et byråd som har vedtatt å gå i front i kampen for et anstendig arbeidsliv.

– Er du komfortabel med at så mange restauranter i Oslo ikke har tariffavtale?

– Høyere organisasjonsgrad bidrar til lavere konfliktnivå og et mer ryddig arbeidsliv. Det er både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene enige om. Skikkelige forhold er et konkurransefortrinn, ikke en ulempe. Det håper jeg flere arbeidsgivere innen restaurantbransjen vil være med og bidra til, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Torsdag var han på plass utenfor Olivia i Hegdehaugsveien for å møte streikende og tale til de oppmøtte.

Ber folk velge selv

Mangelen på fagorganiserte og tariffavtaler i serveringsbransjen er ikke et nytt problem for bransjen. I fjor sommer skrev Dagsavisen om bartender Esben Strøm, som etter elleve år i bransjen endelig fikk jobb på et utested med tariffavtale. Det var han selv med på å forhandle fram.

I 2022 var det 3.160 serveringssteder i byen ifølge Oslo kommune. Fellesforbundet har ikke oversikt over alle serveringssteder i byen med tariffavtale, men oversikten deres over barer fra sommeren 2022, viste at 23 av dem hadde tariffavtale. Elleve av disse er tilknyttet et hotell.

Problematikken er igjen aktualisert etter at flere av de ansatte på Olivia Hegdehaugsveien på Oslos vestkant gikk ut i streik for mer enn seks uker siden for å få tariffavtale.

Fellesforbundet har oppfordret folk til å boikotte hele kjeden mens streiken pågår. Kjeden selv har gått ut mot forbundet og vist til at de har en husavtale, som de omtaler som en lokal tariffavtale.

Byrådslederen var en av dem som holdt appell for de streikende uka før påske.

– Synes du folk bør la være å spise på restauranter i Oslo som ikke har tariffavtale?

– Et organisert og seriøst arbeidsliv er bra for alle. For bedrifter, kunder og ansatte. Folk må få lov å bestemme selv hvor de vil gå ut å spise. Det jeg er opptatt av er at vilkårene til ansatte i restaurantbransjen ikke skal være en salderingspost, der dårlige vilkår gjøres til et konkurransefortrinn, sier Raymond Johansen.

Hva er tariffavtale?

En tariffavtale er en avtale mellom en bedrift og et fagforbund, som fastsetter regler for lønn, tillegg, pensjon, arbeidstider og vaktlister.

Når det er tariffavtale i bedriften, har medlemmene av forbundet også rett til å forhandle sammen om å få betingelser som er bedre enn det som står i tariffavtalen.

Med tariffavtale er de ansatte også garantert å få det tillegget man forhandler fram på nasjonalt nivå hvert år.

Kilde: Fellesforbundet

Utfordring for fagbevegelsen

– Det er ikke veldig mange restauranter i Oslo med tariffavtale, sier Merethe Solberg i Fellesforbundet til Dagsavisen.

På stående fot nevner hun Burger King på Oslo S, Fridays på Aker Brygge og en del restauranter tilknyttet Gardermoen lufthavn. Solberg er avdelingsleder i Fellesforbundets avdeling 10, som organiserer hotell, restaurant, catering, kantiner og utelivsbransjen i Oslo og Akershus.

Ifølge Solberg er det mange grunner til at ansatte i restaurantbransjen ikke organiserer seg.

– En av dem er at mange i bransjen vår er her på arbeidstillatelse, så hvis de mister jobben, blir de sendt tilbake til hjemlandet. Det kan også være andre forhold som at man er eneste forsørger for familien og er redd for å miste jobben, sier hun.

Solberg uttaler seg om bransjen på generelt grunnlag.

Byrådsleder Johansen er opptatt av at ansatte skal kunne melde seg inn i en fagforening uten problemer.

– Hvis du blir uglesett fordi du organiserer deg, så er det viktig at noen varsler. Sånn skal det ikke være. Det er en viktig rett å kunne organisere seg. Det er bra for bedriften og. I bedrifter der folk er organisert er det ryddigere arbeidsforhold, mer forutsigbarhet og de ansatte deltar mer på sin arbeidsplass, sier han.

– Hva synes du om innsatsen til fagbevegelsen og arbeidsgiverorganisasjonene for å få på plass tariffavtaler i bransjen de siste årene?

– Det er ofte sånn at vi ser utviklingstrekkene i Oslo først. Her i Oslo sliter vi med organisasjonsgraden – og der har fagbevegelsen åpenbart en utfordring. Vi er prega av at vi har veldig mange ansatte i privatsektor, og veldig mange er ansatte i små bedrifter, sier Johansen.

Lav organisasjonsgrad

Nylig skrev fagbladet LO-media at bare 1 av 14 restauranter i Norge med Michelin-stjerne har tariffavtale. Stjernekokken Heidi Bjerkan som står bak Michelin-restauranten Credo uttalte til fagbladet at hun var positiv til tariffavtale, men at de hadde lite kapasitet og ingen egen personalavdeling.

– Vi har rett og slett ikke hatt kapasitet, men det står på agendaen, sa Bjerkan til fagbladet.

Fafo-forsker Kristin Alsos peker på at hovedutfordringen i bransjen er den lave organisasjonsgraden. For at de ansatte kan kreve tariffavtale, må minst halvparten være fagorganisert.

– Restaurantene er ofte små virksomheter. Kanskje har de ikke så mye administrativ kapasitet. Det er noen sånne forhold som gjør at det kan fremstå som komplisert for arbeidsgiver å inngå en tariffavtale. Særlig hvis også arbeidsgiversiden er uorganisert, og heller ikke har andre å lene seg på, sier Alsos.

– Mener du at fagbevegelsen har en jobb å gjøre for å flere fagorganisert?

– Ja, det er mulig de må innrette arbeidet sitt annerledes. Det er ikke tegn til at vi går mot høyere avtaledekning i bransjen, så de har en jobb å gjøre, sier hun.

Vil ikke endre strategi

Merethe Solberg i Fellesforbundet mener det er lite de kan gjøre annerledes for å få flere arbeidstakere i bransjen til å organisere seg.

– Dere har ikke tenkt til å endre strategi for å få flere organisert?

– Det er ikke så mange andre måter å nå folk på enn å komme til der de jobber for å snakke med dem. Vi må være ute blant folk, og vise at det lønner seg å være fagorganisert, sier hun.

Hun viser til at de inviterer til møter og kurs for å lære ansatte i bransjen om hvilke rettigheter de har.

– Det er mange som ikke er klar over hvilken beskyttelse de har krav på. Det gjelder både restaurant- og utelivsbransjen. Synlighet er viktig, men det handler først og fremst å treffe de som ønsker å organisere seg og forklare dem fordelene det innebærer. En av utfordringene vi har i bransjen er høy turnover, som gjør at mange ikke ønsker å bli organisert – samtidig er det også mange som ser for seg å jobbe i bransjen i mange år, sier hun.

