Frykter sparkesykkel-kaos med selvkjørende biler

– Vi er egentlig her for å feire lite grann. Vi har lett etter den nye normalen, og nå kan vi kanskje si at vi har funnet den, sier Bernt Reitan Jenssen.

Torsdag la Ruter fram årstallene sine for 2022. De viser at folk stort sett er tilbake på buss, trikk og bane etter pandemien. Nå ser både Ruter og selskapets administrerende direktør Reitan Jenssen videre. Mot selvkjørende biler og billettrabatt for innimellom-reisende.

16 april sier nemlig Ruter «Klar, ferdig, reis». Da gjør de «Reis»-tilbudet tilgjengelig for alle. Det betyr at for når du kjøper enkeltbillett skal den neste koste mindre. Det skal, ifølge selskapet, gjøre at vi får mer lyst til å reise mer.

Gamification-rabatt på bussen

En slags «gamification», kalte toppsjef Bernt Reitan Jenssen det på onsdagens pressekonferanse. Gamification er å hente verktøy fra dataspillenes verden, og skape et sug etter å fortsette, spille videre, vinne spillet. I denne sammenhengen: Å kjøpe flere enkeltbilletter.

– Folk velger kollektivtrafikk for ikke å miste rabatten sin. Jeg mistenker at dette kan bli fryktelig populært, sier Reitan.

Ruter har nemlig gitt 5000 kunder muligheten til å teste rabatten allerede. Der tyder resultatene på at det virker svært godt, mener Ruter-sjefen.

– Men hvorfor vil dere gi rabatter til de med fleksible dager, som kan velge selv om de vil kjøre buss eller ikke, i stedet for de store mengdene arbeidsfolk som reiser kollektivt hver dag?

– Hvis du reiser skikkelig mye, så skal du få billigere billetter. Det ser vi at kundene vil ha. Men de prismodellene vi har, månedskort og enkeltbillett, det er veldig gamle løsninger. Vi har sett på hvordan de andre aktørene i markedet har tatt seg betalt for tjenestene sine, sier Ruter-direktør Reitan.

– Kundene forventer enn mer moderne prismodell. Og når neste reise er litt billigere enn den forrige, blir det litt enklere å la bilen stå. Da får du enda billigere kollektivreiser framover. Det har vi sett virker, legger han til.

Samtidig vil han minne om at dette er et pilotprosjekt som Ruter skal lære av, og er tidsbegrensa. Det gjør også at modellen kan tilpasses underveis.

– Vi kan utvikle dette produktet i begge retninger, både sånn at det kommer nærmere månedskort og den andre veien, sier han.

Selvkjørende, i offentlig regi

Også selvkjørende busser og biler er på Ruters ganske nære planer. I 2023 skal de starte et pilotprosjekt i Groruddalen, hvor selvkjørende biler skal frakte folk på kryss og tvers av dalen til prisen av en bussbillett.

– Hva skal vi med selvkjørende kollektivtransport, Bernt Reitan Jenssen?

– Hvis vi ikke tar styring med det får vi robot-taxi, som kjører deg hjem med selvkjørende privatbil, kjører deg på jobben, kjører hjem til kona, kjører henne på jobben, kjører hjem og parkerer i din garasje. Det blir mye mer trafikk da. Da blir det for de få, på bekostning av de mange.

– Vi er helt avhengige i å ta styring med det, for det andre scenarioet er dårlig, sier han.

– Hvordan da?

– Vi trenger faktisk å forstå dette, og utnytte mulighetene, hvis ikke går det skikkelig gærent når teknologien blir kastet på oss. Det tror jeg vi må være forberedt på å bruke litt penger på.

– Du er redd for at Yango skal komme med en flåte med 20.000 selvkjørende biler?

– Det kan fort skje. Men jeg tror vi har lært litt av sparkesyklene. Hvis du er dårlig forberedt, får du en overgang som går ganske dårlig. Da får du ikke ut fordelene, men du får alle ulempene. Det kan du gange opp med 100 når det gjelder selvkjørende biler, sier Reitan Nilssen.

Frykter selvkjørende privatbiler

På Ruters rapportframleggelse var også de to eierne representert. Nemlig fylket Viken og Oslo kommune. De stilte med fylkesrådslederen i Viken, og samferdselsbyråden i Oslo.

– Har du troa på selvkjørende kollektivtransport, Sirin Stav?

– Dersom det skal åpnes for den typen teknologi, så er det veldig viktig at det ikke er i privat regi, sier samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Hellvin Stav (MDG).

– Min største frykt er at det blir åpnet for selvkjørende privatbiler. Det tror jeg vil overstrømme byen med trafikk, sier byråden.

Sirin Hellvin Stav (MDG) er byråd for miljø og samferdsel i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Hun forteller at Ruters selvkjørende prosjekt ikke er noe byrådet har presset på for. Initiativet har kommet fra Ruter selv.

– Vi får se på resultatene av piloten, så vurderer vi veien videre derfra. Jeg er ikke ukritisk, men vi må ikke lukke døra heller før vi vet hva dette vil innebære, sier hun.

– Det må ikke gå på bekostning av sykkel og gange. Dette må være for å redusere biltrafikken og være et tilbud i områder hvor det er vanskelig å få til god kollektivforbindelse, sier Hellvin Stav.

Kan redde kollektivtilbud i distriktene

Også fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen (Ap), er positiv til det selvkjørende Ruter-prosjektet.

– Seksti prosent av kostnaden ved bussen er sjåføren. Så det er klart at når man får de selvkjørende vil man kunne tilby et mye større tilbud, sier Jacobsen.

Siv Henriette Jacobsen (Ap) er fylkesrådsleder i Viken. (Aslak Borgersrud)

Viken eier deler av Ruter, og selskapet drifter kollektivtrafikken i begge de to fylkene.

– I distriktene har du ofte kanskje to, tre, fire passasjerer på bussen. Da er det ikke et kollektivtilbud, egentlig. De kunne fått plass i én bil. Så det å kunne gi dem et tilbud for å kjøre autonomt, det tenker jeg kan redde kollektivtilbudet i distriktene, faktisk, sier hun.

---

Ruters 2022-tall

Ruters omsetning er for første gang over 11 milliarder kroner.

Kollektivtransport står for 24 prosent av alle reiser. Gange står for 25 prosent, mens bilen har 45 prosent, skal vi tro Ruters tall.

I én uke i 2023 har Oslos kollektivtrafikk vært så vidt over normalnivået fra 2019. I 2022 ble det målet også nådd en gang, det var under Øyafestivalen.

Billettinntektene sto for 39 prosent av Ruters inntekter i 2022. Offentlige tilskudd og koronakompensasjon sto for resten.

Kilde: Ruters årstall 2022

---

