Skal lage demokratiets «isbil» før valget

– Målet er at alle skal bli som Vestre Aker.

Det sier Abdullah Alsabeehg (Ap), varaordfører i Oslo, til Dagsavisen. Han har ledet en arbeidsgruppe i hovedstadens Valgstyre, for å få opp valgdeltakelsen. For selv om de fleste stemmer ved valg her i byen, er det store ulikheter. Og flere trekk som bekymrer.

Ved kommunevalget i 2019 stemte 78 prosent av befolkninga i vestkantbydelen Vestre Aker, en bydel prega av høy inntekt, høy utdanning og rotnorske aner. I bydel Stovner, derimot, stemte bare 57,7 prosent.

Og det vil varaordfører Alsabeehg gjøre noe med. Dermed får vi se to helt nye tiltak i årets valg: En valgbuss, og demokratiguider.

Innpiskere ved forhåndsvalglokalene

For å ta demokratiguidene først: På hver eneste forhåndsvalgbod skal det ansettes to ekstra personer. De skal svare på spørsmål folk har, men også oppsøke folk aktivt. Gå bort til dem på gata og spørre om de har stemt, om de har tenkt til å stemme, og forklare dem hvordan de skal få det til.

– Det blir ungdommer som får opplæring og skal lære alle detaljer om vårt demokrati. Hva er bystyret, bydelsutvalg, hvordan stemmer man, og sånne ting. Det er bra for demokratiet, for valgdeltakelsen, og for ungdommene som får seg en jobb, forteller Alsabeegh.

Stortingsvalg 2017 Forhåndsstemming blir stadig mer populært. Her fra Egertorget i Oslo i 2017. (Heiko Junge/NTB)

Prosjektet skal innrettes særlig mot to grupper som har lav valgdeltakelse: Ungdommer og folk med innvandrerbakgrunn.

– Vi skal rette innsatsen mot de gruppene i alt det vi gjør. Det er ikke noe vits i å fokusere på folk som allerede deltar. Hensikten er jo å få de som ikke stemmer til å stemme, sier han.

Demokratiguidene skal være der i hele forhåndsstemmeperioden, og være ansatt direkte av kommunen. Dermed sørger man for at de er politisk nøytrale.

– Skal dette gjelde både på Stovner og i Vestre Aker?

– Ja. Det er viktig at vi ikke favoriserer noen bydeler. Men jeg gleder meg til å få evaluert ordningen. Jeg tror at det vil være sterkere effekt i bydeler med lav valgdeltakelse. Hvis det stemmer må man kanskje målrette innsatsen enda mer i neste runde.

Demokratisk isbil

Det andre nye tiltaket er en omreisende forhåndsvalgbuss. Valgstyret skal spørre administrasjonen i hver bydel om hvor den trengs mest, og så skal bussen rett og slett kjøre dit, og ta imot stemmer.

– Det kan bli alt fra den lokale videregående skolen, til boligområder hvor man vet det er lav deltakelse. Vi trengte en mer fleksibel løsning, sier Alsabeegh.

– Vi kan jo ikke kalle det isbilen, for det er ikke noe is inne i bildet. Så det hadde sikkert vært brudd på en eller annen lov, flirer han.

Bussen kommer i tillegg til det som kalles «ambulerende stemmegivning», hvor sjuke og gamle kan be om å få stemme hjemme. Ifølge Alsabeegh er det rundt 400 personer som gjør det hvert valg allerede.

Kan gi politiske utslag

– Er dette egentlig et tiltak for å få flere til å stemme på ditt parti, Arbeiderpartiet?

– Nei. Det har vært en tankegang hele valgstyret har forsøkt å motarbeide. Det som er viktig er demokratiet. At flere kjenner til det og vet hvordan man skal stemme. Det er jo mange som har stemmerett men ikke vet det. Det må vi gjøre noe med, og det handler om demokrati, ikke om partier.

– Men det gir politiske utslag, når vestkanten stemmer mer enn østkanten?

– Ja, det kan gi det, men det er irrelevant. For dette er Oslo kommune som skal jobbe for økt valgdeltakelse. Så kan hvert parti selv skaffe velgere til seg.

De nye tiltakene vil koste rundt 3,5 millioner kroner, av et budsjett på 60 millioner for hele valget.

– Hvor mye tror du dette vil øke valgdeltakelsen?

– Jeg kan ikke gi noe tall. Men jeg håper at dette vil øke deltakelsen. Hva du har i lommeboka skal ikke ha noe å si for om du deltar i demokratiet.

---

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023: datoer

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august. En tidligstemme er en stemme som er avlagt før den ordinære forhåndsstemmeperioden.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 8. september.

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

(Kilde: Valgmedarbeiderportalen)

---