Osloklinikk om kvinnedagstilbud: – Beklager på det sterkeste

EstMed– klinikken på Ullevål valgte å markere kvinnedagen ved å gi et eget kvinnedagstilbud på estetisk plastisk kirurgi og kosmetisk behandling. Tilbudet innebærer rabatter på blant annet botox– behandling, brystforstørrelser, rumpeløft og fettsuging. Dette satte sinnene i kok hos enkelte, blant annet leder Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Kvinnedagshilsen med tilbud om Botox, brystoperasjon eller fettsuging??! Finnes det noen i dette firmaet som er klar over hva denne dagen faktisk er?? Ønsker meg heller likelønn, lik makt og rettferdighet!, raste hun på Twitter.

Legger seg flate

Nå beklager klinikken for kampanjen.

– Vi vil først og fremst si at vi tar kritikk og tilbakemeldinger på alvor, og vi beklager på det sterkeste at vårt markedsføringstilbud ble oppfattet som et forsøk på å undergrave verdien av Kvinnedagen, skriver Shiraz Rafiqi, kommunikasjonsrådgiver ved Estmed Klinikken ved Ullevål til Dagsavisen torsdag.

– Vi vil imidlertid presisere at vi ikke hadde noen intensjon om å skape kontrovers eller støte noen med denne kampanjen. Tvert imot, ønsket vi å gi et tilbud til de som ønsker å markere dagen på en litt annerledes måte.

Klinikken skriver at de har hørt kritikken og tar dette på alvor.

– Vi vil nå arbeide med å utvikle markedsføringskampanjer som er mer i tråd med våre verdier og etiske standarder, skriver de, og forsikrer at de skal arbeide for å sikre at markedsføringskampanjene i fremtiden reflekterer klinikkens forpliktelse til å støtte kvinners rettigheter og verdsette Kvinnedagen på en respektfull måte.

[ Reagerer på tilbud om plastisk kirurgi på kvinnedagen: – Rett og slett skivebom ]

– Skivebom

Omdømmeekspert Peggy Simcic Brønn er professor emeritus ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste forskere på omdømme. Hun mener kampanjen var skivebom.

– Her er problemet at klinikken fremstår som ureflektert, rett og slett fordi de ikke har sett hvordan dette kan bli tolket på kvinnedagen. Her har de tatt en feiring og bruker den for egen vinning, noe som er naturlig å gjøre, men produktet de selger er helt feil. Det er rett og slett skivebom, fordi det er en bransje som mange synes utnytter kvinners usikkerhet, sier omdømmeprofessoren, og sier det er to filosofier som krasjer, sa hun til Dagsavisen om saken.

[ Rudjord, Skarbø og Tjelta trekker seg fra skjønnhetsklinikken Nomi Oslo ]