Prøver å lure til seg penger i falsk skattemail

Kjære borger. Slik begynner e-posten som Skatteetaten angivelig har sendt ut. Men det er ikke de som har sendt den.

I mailen ber svindlerne deg om å klikke på en lenke og fylle ut opplysninger, og vips så er pengene på konto.

Når skatteoppgjøret komme så er det mange som får penger igjen, og noen må betale restskatt. Men summene er forskjellige fra person til person.

Men ikke i mailen som er sendt ut. Der får alle, i god sosialdemokratisk ånd, den samme summen - 776,402 kroner - tilbake. Med intet mindre enn tre desimaler.

Dette er mailen

Slik er den falske mailen som er sendt ut, og som ikke er fra Skatteetaten. Så slett den uten å klikke på lenken.

Kjære borger,

Vi har gleden av å informere deg om at du har rett på tilbakebetaling av årlig skatt på et beløp av 776,402 kr. Vennligst merk at verifiseringen av beløpene som skal tilbakebetales startet denne måneden i mars, og at pengene vil bli satt inn på din bankkonto etter at du har bekreftet dine opplysninger og fullført prosedyren for å motta denne summen.

➜ Få tilgang til skjemaet på lenken her

Når skattekontoret har beregnet skatten din, vil du motta en skatteoppgjør og en utskrift av grunnlaget for skatten. På utskriften av grunnlaget for skatten kan du se hvilken formue og inntekt som er beskattet og hvilke fradrag du har fått. På skatteoppgjøret kan du se hvor mye skatt du skal betale. Hvis du har betalt for mye skatt, vil du motta tilbakebetaling. Hvis du har betalt for lite skatt, vil du måtte betale restskatt. Innbetalingsblanketten blir sendt ut sammen med skatteoppgjøret.

Hvis du ikke har en norsk bankkonto eller ønsker tilbakebetalingen overført til en bankkonto utenfor Norge, må du sende inn informasjon om kontonummeret ditt (IBAN, SWIFT/BIC), bankens navn og adresse, samt en bekreftet kopi av passet ditt (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller har disposisjonsrett til den.

Vær oppmerksom på at Skatteetaten ikke sender utbetalingskort til en adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg, og vi ser fram til å høre fra deg snart.

Vennlig hilsen,

Skatteetaten

Advarer

Skatteetaten skriver på sine hjemmesider at de jevnlig utsettes for svindelforsøk i deres navn.

«Skatteetaten vil aldri be deg om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via sms eller e-post. Vi sender heller ikke lenker uoppfordret i e-post eller sms. For å være trygg, logg deg alltid inn via skatteetaten.no eller altinn.no. Det skjer dessverre ganske ofte at det sendes ut sms eller e-post fra kilder som utgir seg for å være Skatteetaten, men som er forsøk på svindel», skriver de på sine nettsider.

Tips for å ikke bli lurt

Se nøye på sms og e-poster du får. Ta en kritisk vurdering av e-posten og sjekk avsender, og tenk over om dette kan være riktig. Sunn skepsis er aldri feil.

Sammenlign e-postadressen med tidligere ekte e-poster. Se spesielt etter falsk avsenderadresse, dårlig språk og stavefeil. De kriminelle blir stadig flinkere til å produsere falske e-poster og sms.

Vær særlig oppmerksom hvis du i en sms eller e-post blir bedt om å oppgi sensitive opplysninger som kontonummer eller sikkerhetskoder.

Ikke åpne vedlegg fra ukjente, klikk ikke på lenker ukritisk og skriv selv inn internettadresser i nettleseren.

Spesielt på mobil kan det være fristende å klikke på en lenke i farten, ikke gjør det.

Er du i tvil, dobbeltsjekk med den riktige avsender på for eksempel skatteetaten.no eller ta en telefon til oss på 800 80 000. Svindelforsøk

Kilde: Skatteetaten

