Bilist forsøkte å stikke av fra politiet

Politiet i Oslo skriver på Twitter at de har kontroll på en bil og fører av denne på Ryen i Oslo, etter at vedkommende forsøkte å undra seg kontroll mandag kveld. Nå er personen siktet for kjøring i påvirket tilstand, og flere brudd på veitrafikkloven.

Til Avisa Oslo opplyser operasjonsleder Eirik Sannes at den pågrepne er en 17 år gammel gutt som er bosatt i Oslo.

#Oslo #Abildsø Vi har kontroll på en bil og fører på Ryen etter at en bil forsøkte å undra seg kontroll. Bilen ble etter kort tid stanset og vi fikk kontroll på fører. Fører er pågrepet og mistenkes for kjøring i påvirket tilstand og flere brudd på veitrafikkloven. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 6, 2023





