Oslo på boligjakt for ukrainske flyktninger: Ser på sykehjem, hybelhus og modulbygg

– Oslo er large.

Det er bare halvannen uke siden Usman Mushtaq ble byråd i Oslo. Etter flere år ute av landet må han plutselig finne seg et sted å bo her i byen. Omtrent samtidig må han skaffe boliger til 2000 flyktninger, et stort flertall av dem fra Ukraina.

I 2022 ble det bosatt 1929 flyktninger i Oslo. Av disse var 1554 fra Ukraina. Rundt 40.000 kom til Norge totalt. Det samme antallet forventes i 2023. Men byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester tror de neste 2000 blir tøffere å få på plass enn de første.

– Det er veldig mange i et presset boligmarked. Men husk at nesten ti millioner flyktninger har vært gjennom Polen, og over halvannen million har søkt om beskyttelse der. Warszawa, som er bare litt mer enn dobbelt så stor som Oslo, hadde på det meste nesten 700.000 ukrainske flyktninger. Så vi skal ta imot de vi blir bedt om å ta imot, sier Mushtaq.

Mer vanskeligstilte flyktninger

Mushtaq forteller at alle bydelene har tatt imot og bosatt over 150 folk, og skamroser innsatsen rundt omkring i Oslo. Samtidig har byrådsavdelinga oppretta en egen arbeidsgruppe sentralt, som skal hjelpe bydelene med å skaffe boliger. De har 300 millioner kroner å bruke. Omtrent halvparten er brukt allerede.

– Vi kommer til å ha større vanskeligheter med å bosette dem som kommer framover, sier han.

Han mener de første som kom, i 2022, var de mest ressurssterke flyktningene. Opp mot 70 prosent hadde høyere utdanning, mange hadde nettverk i Norge fra før.

– Nå kommer det folk som har brukt opp alle sparepengene sine, som har levd lenger med krig eller på flukt og som ikke har nettverk i Norge fra før. Sannsynligheten for at vi får mer vanskeligstilte flyktninger er større. Det vil kreve mer av oss, sier han.

Dessuten er boligmarkedet trangt. Derfor må kommunen tenke nytt for å trylle fram boliger til 2000 folk.

– Vi ser på gamle sykehjem som vi kan pusse opp fort. Vi ser på hybelhus. Og på modulbygninger, sier han.

Særlig Grünerløkka og Sagene er områder de nå ser på sykehjem og kollektive boformer. Hvis de skal sette opp nye modulbygninger kan det være spredt forskjellige steder rundt om i byen.

– Vi ser etter alle mulige former for bygninger som vi har og kan pusse opp og innkvartere folk i. Vi må tenke alternativt nå. Boligmarkedet har ikke plass til at vi leier 2-3000 nye boliger, sier han.

– Hvor fort kan dere få på plass dette, da?

– Det går relativt fort. Fort nok til at vi kan håndtere de som kommer.

[ Usman ble headhuntet av Pakistans helseminister. Denne gangen ble han hanket inn av Raymond Johansen ]

Usman Mushtaq (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. (Aslak Borgersrud)

2023 er et usikkert år

33-åringen fra Stovner har rukket å få til ganske mye på kort tid. For bare noen få år sia var han byrådssekretær på Raymond Johansens kontor på rådhuset. Så ble han headhuntet av Pakistans helseminister for å jobbe med pandemihåndtering, før han tok turen til Genève for å jobbe med internasjonal koronahåndtering i Verdens helseorganisasjon, WHO. Før turen nå i februar plutselig gikk til Norge.

Nå frykter han at nye internasjonale begivenheter kan få nye konsekvenser for Oslo.

– Det er jo andre katastrofer også. Oslo er en åpen by. Vi tar imot alle vi blir bedt om å ta imot. Men 2023 er et usikkert år. Vi har nettopp hatt en katastrofe i Tyrkia og Syria og ingen vet hva som vil skje i Ukraina. Så det kan komme flere. Og vi kommer til å klare det, men det går ikke av seg sjøl. Det er en stor jobb som skal gjøres av veldig mange mennesker, sier han.

– Har dere fått signaler fra jordskjelvområdene, om at det kommer flyktninger?

– Ingen signaler. Men det er jo en katastrofe. Vi vet ikke hvordan det blir. Men vi er klare på at 2023 er et usikkert år.

[ Ap trenger en Stefan Strandberg. Det mener i hvert fall AUF-topp Emre ]

Mangfold er ok

Mushtaq forteller at mange av dem som flykta hit fra Ukraina i fjor er godt i gang med utdannelse her i byen.

– De fleste velger å ta introduksjonsprogrammet, som er en intensiv voksenopplæring. 900 startet på det i fjor, og de foreløpige signalene er at det går veldig bra. Men 900 folk tilsvarer to hele skoler. Det har vært en formidabel innsats, sier han.

I bunn og grunn ser byens nye integreringsminister positivt på framtida.

– Over tid er jo mangfold ok. Det lønner seg. Så vi er ikke bekymra, sier han.

[ Du gjetter ikke hvem som mente vi skal "bekjempe rasisme med alle midler" på forrige bystyremøte ]

[ Eline var uføretrygdet og uten jobb i flere år. Så kom telefonen som endret alt ]