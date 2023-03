Å gå i forsvar er ikke bare lett

Når man blir angrepet, attpåtil med nokså fornuftig og legitim kritikk, er det mange måter man kan forsvare seg på. Man kan gjøre som gamle Kristus, og vende det andre kinnet til. Man kan gjøre som gamle Rocky, og slå enda hardere tilbake. Eller man kan gjøre som den romerske senator Cato den Yngre (som tross navnet ville vært godt over 2100 år gammel om han fortsatt levde), og bare prate til motstanderen gir opp.

Og ja, da. Det rødgrønne byrådet prøvde seg på alle tre strategier i dagens bystyremøte.

Men før de kom så langt åpnet møtet med litt kjeft til hele gjengen. Før jul bestemte nemlig bystyret at de skulle avholde en del møter på dagtid, i stedet for på kvelden som vanlig. I et forsøk på å gjøre det lettere for kvinner og småbarnsforeldre å delta i lokalpolitikken skal dermed omtrent halvparten av årets bystyremøter begynne halv ti, i stedet for halv fire.

Halv ti er åpenbart for tidlig om morran for en god del av våre folkevalgte. Såpass mange forsinkelser var det at ordfører Marianne Borgen så seg nødt til å dele ut en generell reprimande til bystyrets medlemmer.

– Det er for ofte at folk kommer for seint, sa hun.

Men så begynte møtet altså seks timer tidligere enn vanlig. Da er det lett å skjønne at det blir vanskelig å stå opp tidsnok.

Men byrådet skulle få langt mer alvorlig kritikk enn det. Det var to nye byråder på plass i dag, etter at byrådsleder Raymond Johansen brukte vinteren til litt utskifting av mannskapet på første rad i bystyresalen. Altså der byrådene sitter.

Og den første byråden som skulle få juling var Marthe Scharning Lund, som har overtatt plassen til helsebyråd Robert Steen. Kritikken Scharning Lund måtte svare på var nettopp saken hennes forgjenger ble så hardt kritisert for, fram til han måtte gå av. Det handler om helsehusene i Oslo, og behandlinga pasientene har fått der.

– I desember 2022 påsto byrådet at 95 prosent av pasientene på helsehusene var fornøyde. Fasiten var at over halvparten ikke var fornøyde. Vil byrådet beklage bruken av de misvisende tallene?

Det var Høyres Hassan Nawaz som spurte. Nesten litt urettferdig, all den tid forgjenger Robert faktisk måtte gå av rett etter at denne saka kom opp. Det er lett å tenke seg at byrådet veldig gjerne vil slippe å snakke mer om dette. Men det må de altså, når det blir tatt opp i spørretimen.

– Jeg er jo ny byråd, så jeg var ikke til stede, svarte helsebyråd Marthe Scharning-Lund kjapt.

Deretter fortalte hun om at tallene ser gode ut framover og at tilbakemeldingene ser ut som at de «peker i riktig retning». Men svare på spørsmålet, det gjorde hun ikke.

På omtrent samme måte svarte hun da oppfølgingsspørsmålene kom, etter at innsyn i e-postutvekslinger i sykehjemsetaten har vist at helsehuset Solfjellshøgda så seint som i november 2022 arbeidet med å kutte 7,5 millioner kroner. Hvorfor?

Det fikk vi aldri vite, for byråd Scharning Lund brukte det svært utspekulerte trikset «glemme å skru på mikrofonen», da hun svarte. Seinere måtte hun svare igjen, og kunne fortelle at hun ikke kjenner til at det var lagt inn noe kutt, før hun snakket mye og lenge om at helsehusene har hatt utfordringer men at man nå må se framover og det skal dessuten snart komme en sak om omorganisering.

Men til slutt måtte det komme et svar. Hvorfor sa egentlig byrådet at nesten alle var fornøyd på helsehusene når de ikke egentlig var det? Finansbyråd Einar Wilhelmsen brukte tall som sykehjemsdirektøren seinere sa at ikke var «valide», da han var vikar for helsebyråd Robert Steen i desember. Og nå måtte han endelig svare på det.

Og det gjorde han med det klassiske «Det er ikke så lett å være byråd alltid»-forsvaret:

– Dette var en situasjon hvor jeg var settebyråd for Robert Steen, som var syk. Vi varslet bystyret om at byråden var syk, og spurte om bystyret hadde mange spørsmål. Bystyret ønsket likevel å stille spørsmål, sa Wilhelmsen.

– Det jeg gjorde var å svare så godt jeg kunne på den knappe tiden som var tilgjengelig, la han til.

Deretter var det enda en ny byråd som ble blink for høyresida.

Da var det Venstres Julianne Ferskaug, som hadde hørt på politisk kvarter, og nybyråd Usman Mushtaqs uttalelser om rusreform der. Du skjønner. Oslo bystyre har vedtatt at man ønsker en rusreform. Deretter har man vedtatt at man ønsker seg et prøveprosjekt for en rusreform i Oslo. Men Mushtaq var ikke like klar på NRK.

– Det er ingen som ønsker seg en avkriminalisering, sa Mushtaq på Politisk Kvarter (som Avisa Oslo har meldt).

Men det er det jo. Og det måtte Mushtaq nesten innrømme.

– La det ikke være noen tvil om at vi ønsker rusreformen, sa Mushtaq i spørretimen, før han forklarte at forslaget om et pilotprosjekt på rusreform ikke nødvendigvis er det samme som byrådet egentlig ønsker seg av en fullstendig rusreform. Eller noe sånt.

– I brevet byrådet har sendt står det at Oslo kommunes mål er økt avdekking av bruk av narkotika til eget bruk. Jeg trodde målet var at politiet skulle slutte å jage rusbrukere? Det er jo det motsatte, sa Julianne Ferskaug.

Og så presset Venstres Hallstein Bjercke enda mer på spørsmålet om det Mushtaq hadde sagt på radio. Og da dro byråden en ny variant av Einar Wilhelmsens forsvarsstrategi:

– I en skarp debatt tidlig om morgenen som varte i femten minutter kan det være jeg ikke var fullstendig presis i alle mine uttalelser. Fakta er at vi ønsket en rusreform, sa byråd Mushtaq, mens han stadig snakket høyere og kraftigere, sannsynligvis i et håp om at tilhørerne da ikke ville merke at han var på gyngende grunn.

Men kjøret mot byrådet var enda ikke ferdig. Høyre ville nemlig ta opp enda en veldig dårlig sak for makta i Oslo rådhus: DNs saker om triks i Plan- og bygningsetaten (PBE). Flere arkitekter og eks-ansatte i etaten har fortalt om hvordan PBE systematisk sender ut såkalte mangelsbrev rett før 12-ukersfristen.

Resultatet er at fristene PBE må følge dermed blir utsatt og starter på nytt. James Stove Lorentzen spurte byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen om hva hun hadde gjort med dette.

– Jeg tar disse påstandene på alvor. Men Plan- og bygningsetaten kjenner seg ikke igjen i konteksten som disse sitatene er satt inn i, sa hun.

Deretter fortalte hun at saksbehandlingstider og alle deler av det komplekset er viktig å jobbe med.

– Vi er ikke i mål, dette er pågående arbeid, sa hun.

Så vi fikk hele bunken. Både utenomsnakk, hevet stemmebruk, unnskyldninger og det hele. Jeg er ikke sikker på om noen av delene funka så bra, da. Men sånn er jo livet, iblant.

PS: Ellers skjedde en liten artighet i løpet av dagens bystyremøte. Høyres Per Morten Hoff holdt et rasende innlegg mot sin partikollega Anne Haabeth Rygg i debatten om Oslo som bærekraftig reisemål. Flere ganger nevnte han Haabeth Ryggs navn, og at han ble «provosert» av representantens innlegg. Først etter innlegget ble det oppklart at han egentlig mente MDG-representant Arne Olav Haabeth. Det skal ikke være greit!

