Ytterligere en fornærmet i Furuset-skytingen

En uke etter skyteepisoden på Furuset fant sted, opplyser VG om at nok en mann har status som fornærmet i saken.

– Det er så langt to fornærmede i saken. En av disse, en mann i 30 årene, oppsøkte helsehjelp, han var ikke livstruende skadd, sier politiadvokat i Oslo politidistrikt Anne Marie Hustad.

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på øvrige detaljer om dem, eller skadene de har blitt påført.

Det var i 20-tiden tirsdag i forrige uke at politiet fikk melding om at det ble avfyrt flere skudd på en parkeringsplass ved Ikea på Furuset. Politiet kom etter hvert i kontakt med en mann i 30-årene som hadde klart å ta seg til Ahus tross i at han var skadd. Gjerningspersonen, en mann på 43 år, ble pågrepet samme dag som skytingen og ble varetektsfengslet torsdag. Han er siktet for drapsforsøk.

Den siktede har beskrevet en konflikt med den første fornærmede i forkant av skyteepisoden, har mannens forsvarer Øystein Storrvik sagt tidligere.

[ Fornærmede i Furuset-skyting er fremdeles innlagt på sykehus ]