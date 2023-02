Voi: – Behovet er mye større enn etterspørselen

Sommeren 2021 var det rundt 25.000 elsparkesykler i Oslo. Mot slutten av sommeren strammet Oslo kommune kraftig inn og satte et tak på 8.000 fordelt på tolv aktører. I fjor ble antall aktører redusert til tre, og Voi, Tier og Bolt fikk tillatelse.

Nå er bare Voi igjen, mens Bolt og Tier ikke fikk fornyet tillit i år, skriver NTB.

– For oss i Voi er dette en god, dag, sier daglig leder i Voi, Øystein Sundelin til Dagsavisen.

I vedtaket fra Bymiljøetaten i Oslo kommune tirsdag gis de tre selskapene Voi, Ryde og Lime tillatelse til å leie ut totalt 8.000 «små elektriske kjøretøy» for sesongen 2023. Sesongen varer fra 1. april til 31. mars.

Stort marked

– Vi skulle ønske at vi kunne hatt flere. Etterspørselen er mye større enn hva markedet kan tilby, og 12.000 til 15.000 ville dekket behovet, sier Sundelin.

Sparkesykler har både vært til glede og irritasjon, og særlig bruddavdelingen på legevakta har hatt mye å gjøre med sparkesyklister som ikke helt har behersket den elektriske tohjulingen.

– For oss har det vært utrolig viktig å få fornyet tilliten, og vi har anstrengt oss mye for å løse de problemer som har vært. Vi har god kontroll på parkering og ulykker, sier han.

– Sparkesyklene er fulle av sensorer, og vi kan gå inn og se om en sparkesykkel har veltet eller om det har vært en ulykke. Vi kan blant annet se om hjulene spinner rundt, uten at sparkesyklene beveger seg fremover. Dataene forteller oss mye, og mer kommer. Men også de som bruker sparkesyklene har blitt mye flinkere, legger han til.

Leie i Ruters app

Voi, har i samarbeid med Ruter lenge jobbet for å implisere sparkesykkelleie i Ruters app. Noe også Bolt og Tier har arbeidet med.

– Her kan man sømløst bestille både buss, T-bane, trikkebillett og sparkesykkel i samme operasjon. Og man kan få en oversikt over hva hele turen koster, når man bruker litt av alt for å komme seg fram, sier Sundelin.

Årets sesong blir andre året med lisensdrevet utleie i Oslo, og el-sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy ble fra 1. januar 2023 klassifisert som motorvogn, og omfattes nå av bilansvarsloven. Dette betyr at du som eier denne type kjøretøy er lovpålagt å forsikre disse.

Daglig leder i Voi, Øystein Sundelin. (Aslak Borgersrud)

– Dette blir som å forsikre en bil, sier Sundelin.

– For oss blir dette en ekstra kostnad, men gir en trygghet både for bruker og tredjepart, sier han.

– Betyr dette at det blir dyrere å leie?

– Noe dyrere blir det, men ikke vesentlig, sier Sundelin.

Kan klage

Tier og Bolt må fjerne sine sykler fra hovedstadens gater fra 1. april, men har mulighet til å klage på vedtaket innen tre uker.

– Nå er dette så ferskt, at det er for tidlig å si om vi vil klage på vedtaket, sier daglig leder i Tier, Morten Askeland til Dagsavisen.

Daglig leder i Tier, Morten Askeland. (Espen Solli)

– For det første må vi bare gratulere de som har fått tillit til å ha sparkesykler i Oslo. Så må vi sette oss ned, gå gjennom resultatet, og se hvor vi har bommet, sier han.

Tier har flere lokasjoner i Norge, og har nylig vunnet anbudet for Trondheim. De har også Asker og Bærum.

– Vi har også et samarbeid med Ruter i Asker og Bærum, hvor vi er implisert i deres app, sier Askeland.

Han håper og tror at de kan komme tilbake til Oslo.

– Oslo er et viktig marked, og vi har ikke gitt opp. Det er alltid en risiko ved slike anbudsprosesser, og vi har interne prosesser for hvordan vi skal håndtere dette, sier Askeland.

Skuffet

Bolt, den andre operatøren som ikke fikk fornyet tillit er skuffet over avgjørelsen.

– Vi er selvsagt skuffet over at vi ikke får sjansen til å drive i Oslo det neste året, men fokuserer nå på å være det beste valget for mikromobilitet i de andre norske byene hvor vi opererer, sier pressetalsmann Jens Öhgren i en e-post til Dagsavisen.

Jens Öhgren i Bolt. (Bolt)

– Det er for tidlig å si noe om denne avgjørelsen får noe å si for organisasjonen vår i Oslo, da nyheten kom for kun få timer siden.

Men selv om de ikke får fortsette i Oslo i denne omgang, har de mye på gang.

– Vi har mange spennende prosjekter på gang, blant et som skal bedre sikkerheten for både førere av elsparkesykler og alle som oppholder seg i bybildet som lanseres i Oslo allerede i dag. Dette er et prikksystem som fanger opp om du kjører forsvarlig eller ei. Algoritmer bygget inn i programvaren i hver enkelt elsparkesykkel vil beregne hvor pent hver fører kjører, sier han.

– Faller man inn under de to prosentene som kjører hensynsløst, vil Bolt iverksette tiltak for å endre kundens adferd til det bedre, sier Jens Öhgren.

