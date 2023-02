Plagiatsak fra UiO-student opp i lagmannsretten

Mannen tapte rettssaken i Oslo tingrett forrige sommer, men anket. 2. mars skal saken opp i en ny rettsrunde, skriver Khrono. Et stridstema i rettsprosessene har vært om selvplagiering kan betraktes som fusk.

Studenten hadde ikke referert til sin tidligere eksamensbesvarelse og fikk dermed besvarelsen annullert da en kontroll konstaterte at 18 prosent teksten var lik en av studentens tidligere eksamensbesvarelser fra våren 2020. Mannen ble utestengt i ett semester fra UiO som følge av plagiatsaken.

Overfor Khrono har studenten tidligere ment at det er flere feil i behandlingen av saken. Han viste blant annet til at informasjonen om fusk på UiOs nettside ble endret i etterkant av innleveringen.

Da Oslo tingrett behandlet saken i fjor sommer, konkluderte den med at den mannlige studenten hadde fusket. Retten mente at studenten burde gjort en ny, selvstendig analyse, og ikke lent seg på en tidligere besvarelse. Det ble blant annet lagt vekt på at enkelte avsnitt var helt like, og ifølge dommen forklarte studenten i tingretten at han skrev av flere avsnitt.

Studenten har ikke svart på Khronos henvendelse om en kommentar til saken.

