Hvem skal bli Aps nye nestleder? I morgen starter diskusjonen i Oslo

– Status er et at vi har partistyre denne uka, og skal diskutere da, sier leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

– Har dere noen navn klare allerede nå som dere kommer til å diskutere?

– Det skal vi diskutere på partistyremøte, sier han.

Oslo Arbeiderpartis partistyremøte avholdes tirsdag denne uka.

Stortingsrepresentant og medlem av partistyret i Oslo, Agnes Nærland Viljugrein sier til Dagsavisen at det blir en spennende diskusjon.

– Jeg tenker at blir viktig å få noe nytt inn i ledelsen, men hva det blir skal jeg diskutere i partistyret, sier hun.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra nestleder i Oslo Ap, Kamzy Gunaratnam. Valget av partiledelse og sentralstyre skjer på Arbeiderpartiets landsmøte 4.–6. mai.

AUF vil ha Brenna

Etter at tidligere nestleder Hadia Tajik trakk seg for et år siden etter pendlerbolig-saken, har partiet blitt stående med bare en nestleder. Partileder Jonas Støre har sagt at det er gode argumenter for at partiet igjen skal ha to nestledere.

Mange har ansett Kunnskapsminister Tonje Brenna som en god nestleder sammen med dagens nestleder Bjørnar Skjæran. Han har gitt beskjed om at han ønsker å fortsette i sitt verv.

Brenna har tidligere vært generalsekretær i ungdomspartiet, og et samlet sentralstyre i AUF ga beskjed i februar om at de vil ha henne som partiets nye nestleder. I en måling utført av Kantar for TV 2 samme måned, svarte en av tre Ap-velgere at de vil ha Brenna inn i partiledelsen.

– Det er hyggelig at folk setter pris på den jobben jeg gjør, sier Brenna til TV 2.

Nestlederen får automatisk også plass i sentralstyret, og der sitter allerede utenriksminister Anniken Huitfeldt fra samme region. Flere har ment at de ville blitt vanskelig å forsvare at to kandidater av samme kjønn, med samme jobb og fra samme nabolag skal bli valgt til sentralstyret. Huitfeldt ga imidlertid beskjed lørdag om at hun ikke ønsker gjenvalg, etter 25 år i sentralstyret.

Tajik-comeback

I Rogaland har Hadia Tajik blitt oppfordret til gjenvalg, og fylkesleder Frode Fjeldsbø sa til pressen at Rogaland Ap ønsket henne som ny nestleder. Fjeldsbø sitter også i den sentrale valgkomiteen som ledes av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Jeg er glad for å ha hjemfylket mitt i ryggen og takknemlig for at så mange folk fra hele landet i organisasjonen vår har oppfordret meg til å stille. Hvis valgkomiteen og landsmøtet også vil det, så er jeg klar for å ta ansvar i ledelsen av partiet, sa Tajik i en kommentar.

Torsdag 23. februar innstilte fylkesstyret Kari Nessa Nordtun og Odd Stangeland til sentralstyret. Nordtun er ordfører i Stavanger, mens Stangeland er ordfører i Eigersund.

Selv om Tajik ikke er innstilt av fylkesstyret til sentralstyret, har Rogaland Ap nominert henne som nestlederkandidat.

Tidligere nestleder Trond Giske har ikke gitt uttrykk for at han vil stille som kandidat til nestledervervet igjen.

Topptungt

Arbeiderpartiets sentralstyre har 20 medlemmer pluss AUFs leder. I dag består det av åtte statsråder, fire stortingsrepresentanter, tre LO-topper, en fylkesordfører og en byrådsleder. Aftenposten påpeker at det i dag bare er tre «vanlige folk» som ikke er heltidspolitiker, i den sentrale eliten. På spørsmål om dette fra avisen, svarer Peggy Hessen Følsvik:

– Det er viktig at sentralstyret er representativt og har representanter fra alle nivåer i partiet. Nå er det blitt topptungt. Det er viktig med både fornyelse og at vi har representanter fra alle lag i partiet.

En av heltidspolitikerne som ifølge avisen ikke har bekreftet om hun vil ta gjenvalg, er arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Peggy Hessen Følsvik sier også til Aftenposten at valgkomiteen ikke har en tidsfrist for når de skal levere forslagene. Dermed kan de vente helt til Ap-landsmøtet åpner 4. mai, om de må.

Ny partisekretær

Det er også knyttet spenning til hvorvidt partisekretær Kjersti Stenseng fortsetter i vervet. Foreløpig er det ikke kjent om hun ønsker å fortsette. Stenseng har vært partisekretær siden 2015.

Politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstadheim skriver i en kommentar i avisen at Tajik sine støttespillere ser for seg at Tajik kan bli nestleder, og at Brenna kan bli ny partisekretær. Både Alstadheim og politisk redaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen peker på at Brenna da må si fra seg både vervet som statsråd og stortingsrepresentant. Det, i tillegg til at Stenseng skal ha planer om å gi seg mener Braanen er helt urealistisk.

– Det er altså en rokade som ikke har «noen gang på jorden», som danskene sier. Så langt ser det ut til at støtta til Tajiks kandidatur er relativt begrenset. Derfor ligger det an til at det eneste nye fjeset i den øverste partitoppen, blir Brennas, skriver han.