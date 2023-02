Siktet etter Furuset-skytingen anker ikke varetektsfengslingen

Den 43 år gamle mannen ble torsdag varetektsfengslet i fire uker.

– Vi har bestemt oss for å ikke anke avgjørelsen fra Oslo tingrett. Vi anser fire uker som nok tid for politiet til å finne ut at han skjøt for å skremme, ikke for å drepe, sier mannens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til VG fredag ettermiddag.

Ved 20-tiden tirsdag fikk politiet melding om at flere skudd var avfyrt på en parkeringsplass ved Furset Stadion, like ved Ikea.

Etter hvert fikk politiet kontakt med en mann i 30-årene som var skadd. Mannen hadde selv tatt seg til Ahus, hvor han var innlagt og fikk behandling for en skuddskade. Mannen er ikke livstruende skadd.

43-åringen ble pågrepet i en Mercedes på Romerike like før klokken 22 samme kveld.

Siktede har tidligere beskrevet en konflikt i forkant av hendelsen, og Storrvik har sagt at hans klient beklager handlingen.

