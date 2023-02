Oslo Ap: Henter inn Vestre for å redde valget

Med sjokkmåling på sjokkmåling for Oslo Arbeiderparti tar nå partiet nye grep før høstens valg. Blir valgresultatet det samme på de siste meningsmålingene kan Raymond Johansen bli sendt hodestups ut av byrådskorridorene. Men før det skal det være årsmøte i Oslo-laget, og et nytt styre skal velges den 17. mars.

Lederduoen Frode Jacobsen og Kamzy Gunaratnam ser ut til å fortsette i toppen, men under dem har valgkomiteen foreslått en god del endringer. Blant annet foreslås det at Mari Morken, Fredrik Mellem og Trine Lise Sundnes må forlate styret, mens næringsminister Jan Christian Vestre skal inn.

Det mener i hvert fall Valgkomiteen i Oslo Ap, som onsdag la fram sitt forslag, basert på en rekke innspill fra lokallagene i Oslo.

Mener Vestre er organisatorisk god

Leder i valgkomiteen, Julie Lødrup, sier til Dagsavisen at de har ønsket å styrke laget fram mot kommunevalget, og gjort to grep: Jan Christian Vestre, og Torunn Kanutte Husvik.

Julie Lødrup Julie Lødrup, leder i valgkomiteen i Oslo Arbeiderparti er også 1. nestleder i LO. (Terje Pedersen/NTB)

– Jan Christian Vestre er jo en utrolig ressurs. Han er en intellektuell og politisk kapasitet, men også en fyr som er utrolig god på organisatorisk jobbing. Det er ikke mange som tenker på det når han er statsråd, men han har jobbet mye med organisatorisk arbeid både i AUF og Elevorganisasjonen. Han har hele bredden Oslo Ap trenger, sier Lødrup.

Hun tror han både vil hjelpe Oslo Ap med å vinne valget, men også å utvikle Oslo Ap politisk og organisatorisk.

– Jeg er også veldig glad for at vi styrker laget med en annen profil, nemlig Torunn Husvik som andre nestleder. Hun er lærer i Osloskolen, er god på både politikk og organisasjonsarbeid og har virkelig jobbet i grasrota i Oslo Ap i mange år, sier Lødrup.

To nestledere

Valgkomiteen har også foreslått at styret skal ha to nestledere. Tidligere har det flere ganger vært to nestledere, men nå de siste årene har det bare vært en. Men etter stortingsvalget i 2021 har begge i lederduoen sittet på Stortinget. Duoen kan nå bli utvida til en trio.

Torunn Torunn Kanutte Husvik. (Adrian Nielsen)

Som andre nestleder er foreslått Torunn Kanutte Husvik fra St. Hanshaugen. Flere lag har spilt inn behovet for to nestledere:

«Dette kan være et strukturelt grep for å styrke samvirket mellom ulike deler av partiets virksomhet og mellom politikkutøvelse, politikkutforming, organisasjonsbygging og styrking av medlemsdemokratiet», skriver Grønland-Tøyen-Gamlebyen Arbeiderpartilag i sitt innspill.

St. Hanshaugen Ap skriver i sitt innspill også at «St. Hanshaugen AP syns styret preges i for stor grad av Stortingsrepresentanter. En viktig rolle for styret i OAP er å følge opp at politikken til OAP blir fulgt opp av de folkevalgte og da kan det fremstå som uheldig dersom disse folkevalgte dominerer i styret.»

– Med enda en person i ledelsen får vi en litt annen profil enn om vi bare skulle hatt heltidspolitikere, sier Lødrup.

– Er det lurt å ha to stortingsrepresentanter som ledere?

– Jeg mener vi har svart på det med Torunn som andre nestleder, sier Lødrup.

---

Valgkomiteens forslag til styre i Oslo Arbeiderparti

Leder: Frode Jacobsen, Østensjø

1. nestleder: Kamzy Gunaratnam, Bjerke

2. nestleder: Torunn Kanutte Husvik, St. Hanshaugen

Partisekretær: Øyvind Slåke, Gamle Oslo

Leder av kvinnenettverket: Katinka Riksfjord Sporsem, Grünerløkka

Leder av fagligpolitisk utvalg: Per Egil Johansen, St. Hanshaugen

Medlemsansvarlig: Agnes Nærland Viljugrein, Gamle Oslo

Styremedlemmer:

Jan Christian Vestre, Nordre Aker

Maria Qureshi, Søndre Nordstrand

Øyvind Vasaasen, Vestre Aker

Lars Erik Fuglesang, Bjerke

Varamedlemmer:

Johanne Thunes, Nordre Aker

Stig Harlem Harris, Grünerløkka

Tamina S. Rauf, Alna

Mads Andreas Danielsen, Gamle Oslo

Asbjørg J. Lyngtveit, Nordstrand

Knut Moestue, St. Hanshaugen

---