Fant penger til å redde Holmlia Frivillighetssentral

På møtet i bydelsutvalget (BU) i Bydel Søndre Nordstrand onsdag ble det enstemmig vedtatt å bevilge 220.000 kroner for å sikre driften de neste månedene.

Dagsavisen skrev om nedleggelsen i januar, og da var fortvilelsen stor over at bydelen ville miste et mye brukt tilbud. Men det var ingen penger å hente noen steder. Verken kommunalt, eller lokalt i bydelen.

– Veldig glad

Det er tre frivillighetssentraler i bydelen; på Mortensrud, Bjørndal og på Holmlia. Den på Holmlia har vært nedlagt siden de stengte dørene 9. januar.

«Styret i HNF er veldig lei seg for at vi har endt med å måtte legge ned. Vi har kjempet under pandemien og siste året med å få inn nok penger til drift. Dessverre er det fler og fler om «beinet» når forskjellige prosjektmidler skal deles ut. Vi er avhengige av tilskudd, midler og prosjektmidler for å få budsjettet til å gå opp med to ansatte og et arbeidende styre. Det har heller ikke hjulpet at så å si alt som kreves til drift har økt kraftig», skrev styreleder Vidar Brochs på Facebook da styret hadde vedtatt å legge ned.

Nå er optimismen tilbake.

– I et fellesforslag bevilget bydelsutvalgets partier kr 220.000 av såkalte Bufdirmidler, mot at Frivillighetssentralen skal lage et tilbud også til målgruppen midlene er ment for, det vil si barn og unge, sier leder av BU i bydelen, Ola Mannsåker (Ap) til Dagsavisen.

– Jeg er veldig glad for at alle partiene samlet seg om dette, og at det var et bredt politisk flertall for å opprettholde tilbudet. Takk også til Bydelsadministrasjonen som har jobbet konstruktivt for å finne en løsning, sier Mannsåker.

Jeg er veldig glad for at alle partiene samlet seg om dette, og at det var et bredt politisk flertall for å opprettholde tilbudet. — Ola Mannsåker (Ap), BU-leder

I gang igjen

Nå er Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral (HNF) i gang med å ansette daglig leder og prosjektleder.

– Begge i 50 prosents stilling, sier styreleder i HNF, Vidar Brochs til Dagsavisen.

– Vi har en plan for hvordan disse pengene skal brukes, sier han, og håper at de kan starte opp med aktivitetene igjen så fort som mulig.

[ Plusser på 10 millioner til områdesatsing i Oslo: – Det er viktig at vi gjør noe på Mortensrud ]

[ Byrådet gir 17 millioner til bibliotek på Mortensrud ]