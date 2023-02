Yngve Hågensen: – Dommen var politisk motivert

Arne Treholt, som ble dømt for spionasje i 1985, døde søndag, 80 år gammel.

Da Dagsavisen ringer Yngve Hågensen søndag ettermiddag, er han raskt med å be meg om å ringe litt senere.

– Jeg sitter og følger med på nyhetssendingene om Arne Treholt, sier han og legger på.

Hågensen kjente Arne Treholt godt, og hadde mye kontakt med ham, både som diplomat og politiker. Helt til det siste hadde de jevnlig kontakt.

– Vi snakket på telefonen jula, og han ringte alltid for å gratulere meg på dagen min i juli, sier Yngve Hågensen til Dagsavisen.

På Ila

Da jeg ringer litt senere er han klar til å fortelle om sitt forhold til Arne Treholt.

Hågensen sier at han opplevde Treholt som en veldig god venn.

Arne Treholt er død, 80 år gammel. (Vidar Ruud/NTB)

– Han var en så god venn at jeg besøkte ham på Ila, da han sonet dommen der. Han var også en av 137 gjester, da jeg feiret min 80-års dag i 2018, forteller 84-åringen.

Som for alle andre rundt politikeren og diplomaten kom arrestasjon 20. januar 1984 som et sjokk på Yngve Hågensen.

– På nyhetene var det flere som ble intervjuet som stilte spørsmål ved dommen, og bevisene knyttet opp mot den, sier han.

Hågensen ble LO-leder i 1989. Han satt som leder i 12 år og i LO-ledelsen i 24 år.

– Jeg var da LO-sekretær og satt i ledelsen i LO. Treholt var da tillitsvalgt i UD for Norsk Tjenestemannslag (NTL), og jeg hadde da flere samtaler med ham.

– Men jeg var helt ukjent med hva som var grunnlaget for arrestasjonen av Treholt. Han må ha levd et dobbeltliv. Men for meg var Treholt en dyktig statssekretær og diplomat, sier han stille.

Dømt

Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for å ha avslørt både militære og politiske hemmeligheter for den sovjetiske etterretningstjenesten KGB i perioden 1974–83, og for irakisk etterretning 1981–83. Han prøvde også flere ganger å få saken gjenopptatt, men ble avvist.

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

– Jeg reagerer ikke på at han ble dømt. For han innrømmet det han ble dømt for. Men han var ingen spion.

– Spiondommen var politisk motivert, sier han.

– På hvilken måte?

– Høyresiden var aldri glad i Arne Treholt, sier han retorisk.

Hågensen visste at Treholt var syk, men dødsfallet kom likevel som en stor overraskelse.

– Selv om vi ikke hadde snakket sammen siden julen, fikk jeg gjennom venner vite hvordan det sto til, sier han.

