Rykket ut til slagsmål med flere involverte i Oslo sentrum

Klokka halv tre natt til lørdag rykket politiet ut til Klingenberggata i Oslo sentrum, etter melding om at de skulle være et slagsmål som involverte flere personer.

Da de kom fram til stedet var det ingen som fremsto alvorlig skadet, men de undersøkte opplysninger om at kniv eller lignende var involvert, skriver Oslo-politiet på Twitter.

Vi har kontakt med to fornærmede menn, disse undersøkes av ambulansen. Fremstår som de har ikke alvorlige skader i ansiktet, men skadeomfang er ikke avklart.



Vi er i kontakt med flere andre involverte som vi jobber med å avklare rollene til. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 11, 2023





Halv fire natt til lørdag oppdaterte politiet saken, og meldte at to personer som de anholdt like i nærheten av åstedet var pågrepet og kjørt arresten. I tillegg er to fornærmede kjørt til legevakta med lettere skader.

