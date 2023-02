Mann i 40-årene tiltalt for Rodeløkka-drap

I 02.45-tida natt til 24. november 2021 fikk politiet melding om en person med stikkskader på gata på Rodeløkka, sentralt i Oslo.

Nå står en mann i 40-årene tiltalt for drapet, melder Dagbladet.

Ifølge tiltalen ble drapet begått med en grillgaffel.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld for drap, sier forsvarer Jan Christian Kvanvik.

Politiet har tidligere uttalt at de mener at drapet ikke skjedde ved en tilfeldighet, og at det skal ligge en konflikt til grunn.

Det er foreløpig ikke satt noen dato for rettssaken mot mannen, men det er ventet at den kommer opp for Oslo tingrett i løpet av våren.