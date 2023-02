To anmeldt for tagging av t-bane

To personer ble anmeldt for skadeverk av politiet etter å ha tagget på en t-banevogn på Ryen i Oslo. Politiet meldte om hendelsen på Twitter like over klokka fem torsdag morgen.

#Oslo #Ryen Vi har tatt kontroll på to personer som har tagget på en t-bane vogn. Begge to kjøres arrest og vil bli anmeldt for skadeverk. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 2, 2023

