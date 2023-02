Her kan du stupe om halvannet års tid

Det er fortsatt lenge å vente til Oslo får Tøyenbadet vårt tilbake, nybygd og forhåpentligvis fresht. Men denne uka inviterte Oslobygg sjefer, politikere og media inn på besøk på den halvferdige byggeplassen. Der fikk vi se både stupetårn, flerbrukshall og … veldig imponerende dragere. Pluss et helt ferdig råbygg.

– Vi ligger helt greit an, sier Øystein Sandnes.

Han er prosjektsjef på byggeplassen på Tøyen, og var visningsansvarlig på Tøyenbesøket torsdag. Han benytter anledninga til å berolige de som frykter kostnads- eller prissprekk på Oslo indre øst.

– Vi er i full fart med å avslutte betongarbeidet. Så er det takkonstruksjonene, de har pågått siden oktober. Så er det fortløpende med fasadearbeid som løper etter. Innvendig i bygget har vi holdt på med tømmer og tekniske fag ganske lenge, spesielt i kjelleren.

Byggeplassens prosjektsjef Øystein Sandnes, sammen med eiendomsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap). (Aslak Borgersrud)

– Så dere er i rute?

– Ja, vi er i rute.

Sandnes forteller at når utendørsbassengene snart er ferdig støpt skal de i gang med å montere stålbasseng. Dessuten har de fem mål med uteareal å ruste opp, med både stier, sklier og grøntarbeid.

– Vi skal være ferdig til rundt sommeren neste år, sier han.

– Vi kan henge rundt her ute i badetøy neste sommer?

– Det kan jeg ikke love. Jeg har ansvaret for å bygge dette greiene. Ansvaret for å åpne det, det har jeg ikke, sier prosjektsjefen.

Begeistra for tretaket

– Dette er jo kjempegøy, jeg gleder meg veldig til det blir ferdig. Det tror jeg egentlig store deler av Oslo gjør, sier Victoria Marie Evensen.

Hun er byråd med ansvar for næring og eiendom, og er dermed ansvarlig for bygget helt fram til det er ferdig. Da skal nøkkelen overrekkes til byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, som får ansvaret for å drive det nye Tøyenbadet.

– Hva liker du best her?

– Jeg har blitt veldig begeistra for massivtre. Så å ta og kjenne på det taket som vi fikk lov til nå, det var et stort øyeblikk for meg, sier hun.

Taket skal bli selve signaturen på verket. 17 dragere i tre, hver på førti tonn, skal bære taket, som skal få gress på toppen. Vannet derfra skal til og med gå ned i store filtre i første etasje, og deretter føres inn i bassengene. Alt man lærer på en liten byggeplassrundtur.

Dragerne i taket er store nok til å gå inni. (Aslak Borgersrud)

Turen var også innom dragerne, som er store nok til at man kan gå inni dem. Det kommer i det minste til å gjøre lyspæreskifting til en nokså behagelig øvelse.

– Ryker budsjettet, da?

– Vi er innenfor den totale prosjektrammen. Så er det uforutsigbare tider med tanke på prisvekst, men foreløpig går det bra. Det er en ustabil tid.

Oslobygg kan fortelle at kostnadsramma nå er på 2,3 milliarder kroner.

Norges største

Under omvisninga var idrettsbyråd Omar Samy Gamal og hans folk kanskje aller mest opptatt av hvorvidt dette blir Norges største bad. Både Trondheim og Drammen har tross alt ganske store. Men etter litt hastig faktasjekk på ettermiddagen kan Samy Gamal melde tilbake at … jo da. Tøyen blir størst.

– Det blir Norges største bad! Vi får Norges største bad i Oslo, utbryter han gledestrålende.

– Det er jo helt naturlig. At vi som Norges største by får Norges største bad. Men det blir helt rått, legger han til.

Det nye Tøyenbadet skal ha totalt sju bassenger, både innendørs og utendørs, samt en fullverdig flerbrukshall. Vannflata blir på 2700 kvadratmeter. Det er 2,5 ganger større enn det gamle badet.

– Det er helt vilt å se hvor stort det blir og hvor mye spennende det blir inni der. Det blir ikke bare en firkanta boks med basseng, det blir jo nesten et badeland, sier SV-ern Samy Gamal.

Hovedbassenget blir på 50 ganger 25 meter. Stupebassenget får 3- og 5-meters stupetårn, men ikke timeteren som stupefolket ønska seg. Det blir også et varmtvannsbasseng og et familiebasseng inne. Ute blir det også et stupebasseng, flere vanlige bassenger og et lite helårs utebasseng, som man kan svømme direkte ut til fra innebassenget. Det blir sklie både ute og inne.

– Jeg er stolt av at vi som kommune får til dette her. Dette er ikke noe prestisjebygg, det er et bad for folk, sier han.

Idrettsbyråd Omar Samy Gamal og byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, foran det som en gang skal bli utendørsbassengene på Tøyen. (Aslak Borgersrud)

