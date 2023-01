Lørdag står slaget mellom disse to: – Det blir kamp

I det ene hjørnet:

Kafia Hashi Mohamud (Aslak Borgersrud)

HVEM: Kafia Hashi Mohamud. 25 år fra Hovseter.

LAG: Arbeiderpartiets studentlag i Oslo

JOBB: Lærer på Hersleb, snart ferdigutdannet adjunkt

HJERTESAKER: Skolepolitikk, samferdsel og miljø

I det andre hjørnet:

Tamina Sheriffdeen Rauf (Aslak Borgersrud)

HVEM: Tamina Sheriffdeen Rauf. 24 år, fra Furuset.

LAG: Furuset Arbeiderlag

JOBB: Student, skriver master i nevrobiologi.

HJERTESAKER: Psykisk helse, sosialt bærekraftig klima- og miljøpolitikk og utjevne ulikheter

Bare én kampvotering

Disse to skal denne helga gå opp mot hverandre på Oslo Arbeiderpartis kombinerte program- og nominasjonsmøte i Samfunnssalen. Der skal Oslo Ap diskutere valgkampsaker, programformuleringer, og … ikke minst … personvalg.

Kommunevalgslista før valget i høst skal nemlig spikres. Etter en lang og (forhåpentligvis) grundig nominasjonsprosess er det bare én uenighet på topp ti. Åttendeplassen. Der må møtet ta stilling til om de vil ha Kafia Hashi Mohamud eller Tamina Sheriffdeen Rauf i bystyret.

Da er det på tide med en aldri så liten duell. Vi må finne ut hvem de to kandidatene er, hva de står for, og peke ut forskjellene mellom dem.

– Hei! Hvorfor vil du sitte i bystyret?

Kafia: – Jeg er mest opptatt av skolepolitikk, og så har jeg blitt veldig engasjert i samferdsel og miljø. Jeg har sittet i bystyret de siste årene, både som vara, fast og heltidspolitiker. Da har jeg blitt kjent med byen på en helt annen måte. Å være med å påvirke, det er et privilegium.

Tamina: – Det handler om representasjon. Groruddalen har 150.000 innbyggere. Vi er den delen av byen som tar med flest velgere inn til Ap. Og en del av byen som møter mange utfordringer. Derfor er det viktig at vi har en tydelig Groruddalsstemme inn i bystyret. Men det handler også om grasrotperspektivet. Vi som sitter i lokale styrer som går på stand vet hva som beveger seg ute i byen. Det håper jeg kan ta med meg inn i bystyret.

– Blir det en heftig duell? Mobiliserer dere?

Kafia: – Jeg har ingen anelse. Jeg snakker jo med folka jeg kjenner godt i partiet. Men det er ikke noen hard valgkamp jeg driver med. Jeg har ikke noe vondt å si om Tamina, vi har vært venner siden vi var med i AUF. Skulle ønske det var plass til oss begge.

Tamina: – Det blir en kamp i hvert fall. Men det har vært en veldig rolig og fin tone. Det er jeg veldig takknemlig og glad for. Det er tross alt opp til partidemokratiet nå. Jeg er først og fremst fulltidsstudent. Så masse kaffebesøk, det har jeg ikke tid til. Men man hører jo litt rundt. Det er ganske mye fokus på dette, så da er jo folk glad i å snakke. Men en aktiv kampanje vil jeg ikke si det er.

Sakene som skal avgjøres:

Flere viktige saker skal diskuteres på Ap-møtet denne helga. Vi spurte de to kandidatene hva de mener om de mest brennbare spørsmålene:

Skolemat

Mange i Oslo Ap vil droppe løftet om gratis skolemat i barneskolen.

Kafia: – Jeg har debattert med meg selv. Jeg mener i første omgang at det ikke skal prioriteres skolemat. På barneskolen får kidsa mat hjemmefra. Det er på ungdomsskolen og videregående at støtet trengs.

Tamina: – Jeg kommer fra ytre by, med store ulikheter. Her oppe ser vi at det er altfor mange barn som dukker opp uten matpakke. Skal vi stille opp for de svakeste må vi tilby skolemat.

Leilighetsnormen

Normen sier at leiligheter i sentrumsbydelene må være over 35 kvadratmeter, og at de fleste leilighetene som bygges må være større. Dette vil mange i Oslo Ap endre på.

Kafia: – Jeg er jo en ung person som prøver å komme meg inn i boligmarkedet selv. Jeg har ikke lyst til å bo i en skoeske, men for å komme inn i boligmarkedet så skjønner jeg at det må til. Jeg mener at den skal endres.

Tamina: – Jeg er for leilighetsnormen, fordi jeg mener vi bør unngå for mange små leiligheter i sentrum. Både for å sikre økt kvalitet i bomiljøet i tettbygde strøk, men også av et klimahensyn. En oppmykning av normen vil ikke møte behovet folk har for større leiligheter å etablere seg i. Som den ytre-by dama jeg er, tror jeg det vil uansett være lønnsomt for Oslo å bygge større utover. Da har vi også et ansvar for å gjøre det mer attraktivt for småbarnsfamilier og unge par å flytte ut hit.

Fraværsgrensa

I utkastet til program for Oslo Ap foreslås det å innføre en prøveordning i Oslo med å fjerne fraværsgrensa i videregående skole.

Kafia: – Jeg er så for å fjerne fraværsgrensa. Den er urettferdig, treffer bare de svakeste, og gjør at flere ikke fullfører skolen. Den burde aldri vært innført.

Tamina: – Den synes jeg er vanskelig. Jeg har bestemt meg på å bruke de neste 24 timene på å ta standpunkt.

Fossilbilforbud innen 2030

Det foreslås også at Oslo Ap skal gå inn for å forby bensin- og dieselbiler innen 2030.

Kafia: – Den har jeg ikke helt bestemt meg for ennå. Jeg tenker det er lurt å ikke ha klart alle meningene sine før møtet. Der har jeg bestemt meg for å høre på debatten.

Tamina: – Det er jeg mot. Jeg mener vi skal fase ut, ikke forby. I bygda mi, Groruddalen, så er det mange som ikke har råd til å kjøpe de store elbilene ennå. Vi må gi dem det pusterommet. Ap skal drive klima og miljøpolitikk som alle skal være med på.

Ikke noe Tetris-møte

Lørdag skal valget avgjøres. Da blir Raymond Johansen førstekandidat, og de andre nedover lista kommer etter alt å dømme bare til å klappes inn. Uten motkandidater, eller i hvert fall uten motkandidater med stor støtte bak seg.

På åttendeplassen derimot, er det få som tør å spå utfallet mellom de to.

– Om jeg taper så går livet fint videre. Da kommer jeg bare til å fortsette drømmen om å bli lærer, sier Kafia Hashi Mohamud.

– Det er viktig å huske at dette er det første store møtet Oslo Ap har hatt etter koronaen. Jeg tror mange vil snakke valgkampstrategi og hvilke saker som kommer til å bli viktig lokalt, sier Tamina Sheriffdeen Rauf.

– Jeg tror det blir veldig interessant, det blir ikke et sånt «stirre ned i telefonen og spille Tetris»-møte i hvert fall, legger hun til.

