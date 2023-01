– Nå blir det enda dårligere fødetilbud i Oslo

Marit Vea, som sitter i bystyret og Venstres sentralstyre, er bekymret over nyheten om at ledelsen ved OUS vil stenge to-fire fødestuer. Hun frykter det er det naturlige fødetilbudet ved ABC-klinikken som blir bygget ned og i verste fall stenges.

– De har ikke sagt hvilke avdelinger som rammes, men erfaring tilsier at det nok er ABC-klinikken igjen som er truet. Slik ledelsen har håndtert ABC fram til nå, først med sommerstenging, så med helgestenging så er jeg redd for at nådestøtet blir at de nå kutter hele tilbudet, sier Marit Vea.

Marit Vea er bystyrerepresentant i Oslo og sentralstyremedlem i Venstre. (Mimsy Moller)

Jordmorflukt

Med disse kuttene frykter Marit Vea at jordmorflukten fra OUS vil fortsette.

– At Oslo nå forventer færre fødsler kunne ha vært en gylden mulighet til å redusere presset på jordmødrene og øke grunnbemanningen, slik at vi får en mer forsvarlig bemanning på fødestuene. Vi vet at å øke grunnbemanningen også begrenser bruk av vikarer, og det er jo det som helseminister Kjerkol ønsker å oppnå. Isteden benytter OUS denne anledningen til å fortsette en kuttpolitikk, som vil føre til enda vanskeligere arbeidsforhold for jordmødrene på Ullevål. Og de har jo varslet om at de har hatt det vanskelig i mange år, sier Marit Vea.

Tilbakeslag

Hun kaller beslutningen for et tilbakeslag for fødselsomsorgen og stikk i strid med det helseminister Ingvild Kjerkol nylig sa i sykehustalen.

– Der uttalte helseministeren at vi trenger flere fagfolk for å sikre bedre fødselsomsorg. Men med disse grepene er sykehusledelsen i ferd med å skape et enda større problem i fødselsomsorgen i Oslo enn det de hadde fra før, sier Marit Vea.



— Marit Vea (V)

I sykehustalen varslet helseministeren at hun vil se på hele inntektsmodellen.

– Da er det desto mer alvorlig at hun sitter og ser på at det ene tilbudet som virkelig er sterkt når det gjelder å legge til rette for naturlige fødsler bygges ned bit for bit. Og det samtidig som hun sier at målet er at vi skal ha flere gode og naturlige fødsler. Det vitner om stor avstand mellom politikk og praksis på sykehusene.

Vanlig fødestue

I fjor omtalte administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved OUS ABC-klinikken som «et fødetilbud for 32 år gamle kvinner med høy utdanning fra Ullevål Hageby».» Den kommentaren kan ha vist seg å være mer skadelig enn antatt. Marit Vea forteller at hun nylig snakket med en fastlege som mente kommunen burde hatt flere vanlige fødestuer og omtalte klinikken som «et luksustilbud for de få».

– Når godt opplyste mennesker har kjøpt denne historien om at ABC er noe helt annet enn en vanlig fødestue så viser det hvor skadelig en slik kommentar kan være. Ikke minst når OUS-ledelsen selv presenterer ABC som et luksustilbud som de må ta vekk for å kunne gi et forsvarlig tilbud til de kvinnene som virkelig trenger det. Det er jo bare å snu ting på hodet. All kunnskap og erfaring viser at fødestuer som ABC, der jordmødre legger til rette for at kvinner kan føde naturlig, er det billigste og mest ressurseffektive, sier Marit Vea.

Behandles i februar

I disse dager behandles Venstres forslag om bevaring av ABC-klinikken på Stortinget, og at Marit Vea håper på flertall.

– Komiteen skal avgi sine merknader i midten av februar, så fristen for å sende inn merknader er fram til den datoen. Og så blir det debatt i salen først i mars.

— Marit Vea

– Stortinget kan overprøve beslutningen fra sykehusledelsen dersom det blir flertall for det og det håper jeg jo at det blir. Alt hviler på Høyres stemmer, og om ordførerkandidat Anne Lindboe blir lyttet til av sine egne på Stortinget. Hun vil som kjent bevare ABC, og har gått ut og støttet dette aktivt-. Så gjenstår det å se om hun har støtte i egen stortingsgruppe. Høyre har tidligere vært lunkne og stemte ned et tilsvarende forslag i vår. Så det hviler mye på deres stemmer, men jeg håper at de vil lytte til Bystyret i Oslo og sin egen ordførerkandidat, sier Marit Vea.

