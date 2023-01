De gamle Oslo-trikkene skal bli til nye vedovner

– Over 3.000 tonn trikk kan gå til materialgjenvinning. Jo mer vi får ut av de ressursene vi allerede har, jo mindre må̊ vi hente fra naturen. Summen blir et mer bærekraftig kollektivtilbud og et mer bærekraftig samfunn, sier konserndirektør Torgeir Kristiansen i kommunikasjon og samfunn i Sporveien.

Den første av de gamle trikkene er nå faset ut. Den har kjørt gjennom Oslos gater siden 1982 og tilbakelagt en distanse på hele 2,1 millioner kilometer. Det tilsvarer 50 runder rundt ekvator.

Tirsdag forlot den Oslo, og i Fredrikstad vil den bli demontert. Stålet som ikke blir brukt til vedovner, vil bli gjenvunnet til nytt armeringsjern

Sporveien opplyser til NTB at enkelte av de gamle trikkene vil bli bevart for ettertiden.

Innfasingen av de nye Oslo-trikkene startet allerede for ett år siden og vil fortsette fram til neste år.

[ Pandemien har fått folk til å velge bilen. Det vil trikkedirektøren ha en slutt på ]