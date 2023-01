Dette området var isolert i uværet: Nå vil Ap-topp punge ut for å rydde opp

– Vi kan ikke la et område av byen med 9000 mennesker i bli sperra inne. En ting er bil og kollektivtransport, men enda verre er det med brann og sjukebiler. De må komme fram. Vi må fikse det her, sier Andreas Halse.

Han besøker Bjørndal når faren er over, snø og is er nogen lunde smelta, og både biler og busser kjører uten problemer opp innfartsåra til Bjørndal.

Slimeveien er eneste vei inn og ut av Bjørndal, i hvert fall med motor og hjul. I fire dager i vinter har det vært full stopp i veien. Den videregående skolen måtte stenge. Folk måtte jobbe hjemmefra. Andre kom seg ikke på skolen. Det var fullstendig kaos i Oslo Sør.

– Vi har brukt mye mer penger på vinterdrift av veiene. Men når det ikke er bra nok må vi finne ut hva som skal til, og fikse det, sier Halse.

Han sier dette ikke er noen anklage, verken mot byråd eller Bymiljøetaten. Det han ber om er svar på hva som skal til for å hindre at dette skjer igjen.

– Vi må bruke mer penger. Så nå må vi spørre Bymiljøetaten hva som skal til, sier han.

– Og så vil dere bla opp?

– Ja.

– Veit byråden at du går ut i media med dette?

– Jeg har ikke snakka med henne ennå. Men vi skal ta en kaffe. Vi melder fra, så får byråden finne ut av hvor mye som skal til.

Mener byrådet ikke leer på øyelokket

Silja Vestre bor på Holmlia. (Privat)

Halse forteller at han har fått mange henvendelser fra folk på Bjørndal om situasjonen. En som har meldt fra ganske høyt heter Silja Vestre. Hun har bodd på Bjørndal i over tjue år, og har skrevet et debattinnlegg på Oslodebatten.no, hvor hun kraftig kritiserer kommunens behandling av de 9000 innbyggerne i området. I innlegget skriver hun at Bjørndal var avstengt fra omverdenen i flere timer, fire forskjellige dager.

«Dersom dette skjer i en tilsvarende vestlandsbygd, kommer det på riksdekkende media, med store bokstaver. Når vi i Søndre Nordstrand opplever det samme, leer ikke Oslobyrådet en gang på øyelokket», skriver hun.

– 17. desember var en lørdag med et helt vanlig snøfall. Da var det helt kaos. Folk kom seg ikke gjennom og bilene står i alle retninger, forteller hun til Dagsavisen.

Vestre prøvde å komme seg hjem i totida på ettermiddagen, men måtte gi opp og dra et annet sted i stedet. Hun forteller at på Mortensrud var både Burger King og Jafs stapp fullt, med mange kjente fra Bjørndal.

– Tilsvarende var det 22. desember. da var det også full stans. Ingen kom seg på skolen.

Vestre forteller også at folk måtte ta hjemmekontor hvis de kunne. Og at den videregående skolen Bjørnholt rett og slett måtte stenge. Verken ansatte eller elevene greide å komme seg til skolen. Også fjerde og femte januar, dager hvor det var kaos i store deler av byen, var det full stopp i Slimeveien.

– Hvordan er det å være innesperra sånn?

– Man er fryktelig frustrerte. Jeg synes ikke det går an. Det finnes faktisk piggdekk og kjetting, sier hun.

Vestre forteller at det har vært situasjoner hvor barneskolebarn har måttet gå av bussen på Mortensrud, og måtte bli fulgt gråtende hjem til Bjørndal av ukjente voksne. Det er, ifølge Google Maps, en spasertur på drøye tre kvarter.

– Vi har jo ikke annen kollektivtransport, sier hun.

[ Etter 30 år i på Holmlia var det slutt for nærmiljøsenteret ]

Blir bare viftet forbi

Vestre forteller at når det virkelig stopper opp i Slimeveien er det gjerne fordi en buss står på tvers. Hun mener at Ruter bør utstyre bussene som skal opp bakken med piggdekk eller kjetting. I tillegg mener hun Bymiljøetaten burde gjøre veien til en prioritert vintervei.

– Vi bor jo ikke på en øy!

Hun har bodd på Bjørndal over tjue år. Da hun flyttet inn var det halvparten så mange folk som bodde der.

– Da blir det ikke køer overalt. Nå stopper alt opp. Da vi flytta hit, så måtte man kanskje dytte en bil, og så kom alle opp. Nå er det så mange som skal opp og ned den bratte veien. Politiet bare vifter oss forbi når vi prøver å blinke inn på Bjørndal, sier hun.

Nå krever Vestre tre tiltak for Bjørndal:

– På kort sikt må man sørge for å ha førsteprioritet på veivedlikehold. At de brøyter, strør og salter med en gang. Så må de ha busser som takler vintervær.

– Men på sikt må man ha en alternativ vei inn til et sted hvor det bor så mange folk, sier hun.

[ Kirurger fjernet udetonert granat fra brystet til ukrainsk soldat ]

Ny operatør

Verken Bymiljøetaten eller Byråd for miljø og Samferdsel har uttalt seg til Dagsavisen i denne saken. Men onsdag denne uka var det møte i Samferdsels- og miljøutvalget, hvor brøytesjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten måtte forklare seg for politikerne om brøytesituasjonen, blant annet på Bjørndal.

Joakim Hjertum er brøytesjef i Bymiljøetaten. (Oslo Kommune-TV)

– Det er noen steder vi har fått mye henvendelser om. Bjørndal har dukket opp i flere forhold. Slimeveien er ett av flere områder i Oslo som har en utfordring med at det er en adkomstvei, sa Hjertum.

Han forteller at Slimeveien er en sammensatt utfordring, med bakke, og busser som har stoppested i oppoverbakker.

– Holdeplassene er utfordrende. Når bussen stopper med varme dekk blir det is under. Når han da skal kjøre i gang, så står han. Og da står bussen bak også, sa Hjertum.

Brøytesjefen fortalte også at dette er den første vinteren til en ny operatør i området.

– Vi har sett det i andre områder også, at når det kommer en ny operatør inn at det er noe innkjøringsproblemer, sa han.

Tross problemene insisterer Hjertum på at Bymiljøetaten har høyt fokus på veien, men at det ikke er en garanti mot at det kan skje hendelser.

– At vi er der betyr ikke nødvendigvis at det blir fremkommelig og fint. Den fjerde januar var det en stopp i gata. Da hadde vi vært innom flere ganger allerede. En halvtime etter at vi hadde vært der og salta og brøyta veien, så var det et vogntog som fikk problemer og stoppa, sa han.

PS: Slimeveien låter kanskje som et litt pussig navn. Men veien er oppkalt etter Slime gård, som har ligget i området siden i hvert fall 1570. Ifølge Wikipedia kommer navnet fra norrønt Slima, som må ha vært et elvenavn. Etymologisk i slekt med både Slemdal og Slemmestad. Bare hyggelig.

[ Hindsbo slutter i Nasjonalmuseet: – Har knapt møtt henne på en åpning noen gang ]

[ Ut mot Kjerkol: – Vi snakker om voksne kvinner som ikke er persilleblader ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen