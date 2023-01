Oslos nye vannforsyning: Her setter Betzy borekronen på verket

I løpet av de neste årene skal hun meter for meter bore seg gjennom fjellet fra Holsfjorden til Huseby i Oslo, for å sørge for stabilt reservedrikkevann til hovedstaden.

Mandag var det stor festivitas 200 meter inne i tunnelen, med invitere gjester, byråd, anleggsarbeidere, direktører og ikke minst ansvarlig byråd, som foruten å døpe boremaskinen, fikk æren av å trykke på knappene som satte i gang maskineriet.

– Tradisjonen tro døper vi våre tunnelboremaskiner, og som i skipsfarten får hun et kvinnenavn. Etter en navnekonkurranse endte vi opp med Betzy, etter Venstrepolitikeren og kvinnesaksforkjemperen Betzy Kjelsberg, sa konserndirektør for anlegg i Skanska, Anders Geirsta, og overlot til byråd Stav å stå for selve dåpen av «Betzy», som knuste en flaske musserende mot en betongplate, for å markere dåpen.

Monster

Etter noen lange lydsignaler, for å fortelle at spetakkelet er i gang, blir de første steinmassene ført ut på det lange transportbåndet, før det havner i buken på en lastebil som skal frakte massene til forskjellige depoter rundt omkring.

Med oransje anleggs-vest, anleggs-hjelm og vernebriller går vi 200 meter inn i fjellet, til selve hallen hvor boremaskinen er montert. Aller innerst, i en tunnel, hvor diameteren er 5.2 meter, skal Betzy spise seg sakte, men sikkert innover i fjellet, til den møter søsterboret, som i mars starter fra Huseby.

Lenge har arbeidet med å forberede selve vannforsyningstunnelen, og allerede er en flere hundre meter lang omløpstunnel ved Holsfjordens bredd sprengt ut. Boremaskinen, som er bygget i Tyskland, ble fraktet på skip til Drammen havn, før den på nattetid ble fraktet opp til Holfsjorden hvor den stykke for stykke ble montert inne i tunnelen.

Nå er Betzy klar til å gjøre en innsats.

Maskinen er spesialdesignet for hardt norsk fjell og de geologiske forholdene i traseen, etter detaljerte krav fra Vann- og avløpsetaten.

I mars starter en tilsvarende maskin å bore seg gjennom fjellet fra Huseby, til de møtes på midten. Arbeidene i prosjekt «Ny vannforsyning Oslo startet opp høsten 2020. Kravet fra Mattilsynet er at vannforsyningen skal stå klar den 1. januar 2028.

– Jeg er svært fornøyd med at arbeidene i prosjektet går som planlagt. Så langt vi ligger godt an til å kunne ta anlegget i bruk innen 2028, sier direktør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund.

Vannmangel

Oslo er i en uholdbar situasjon når det gjelder vannforsyning. Byens 700.000 innbyggerne, statsforvaltningen, Stortinget, og ikke minst nasjonale sykehus er avhengig av Oslo store drikkevannskilde, Maridalsvannet, som 90 prosent av befolkningen får vann fra.

Borekronen på 320 meter lange Betzy. (Skanska)

– Skulle det verste skje, at Oslo blir uten drikkevann, må hele Oslos befolkning evakueres, sier byråd Stav til Dagsavisen.

– I sommer fikk Oslos innbyggere føle litt på hva vannmangel vil si. Men hvis noe alvorlig skulle skje med dagens vannforsyning vil det ikke være nok å spare på vannet. Da vil innbyggere og institusjoner i store deler av byen stå uten vann etter bare få timer, sier Sirin Stav.

Det er store dimensjoner over tunnelen hvor Betzy skal tjenestegjøre de neste årene. (Tom Vestreng)

Tidligere har prisen på prosjektet vært anslått til 23,2 milliarder, eller 27 milliarder, alt etter hvor mye usikkerhet man regner inn. Men det er foreløpig usikkert hvor mye mer prosjektet vil koste.





Til sammenligning var budsjettet på drøyt 12 milliarder kroner da det først ble vedtatt, etter 10-år med utredninger.

– Det er kostbart, men prisen ved å la være ville blitt enda høyere. Så jeg er veldig glad vi når gjør den investeringen vi har utsatt i ti år etter tiår, sier byråd Sirin Stav.

– Dette er en investering i grunnleggende og i nasjonal sikkerhet, sier Stav.

Hun sier at de har kontroll på de kostnadene det er mulig å ha kontroll på.

– Vi er inne i en dyrtid, og kostnadene er uforutsigbare. Så det er umulig å vite hvordan kostnadsutviklingen vil være. Vi ser også at lønns og prisutviklingen har vært ekstrem, sier byråd Stav.

– Så med alle disse variablene er det vanskelig å si noe sikkert på hvor vi vil ende, sier hun.

Oslo vannforsyning

Oslo kommune, ved Vann- og avløpsetaten, bygger en ny reservevannforsyning til Oslo. I dag forsyner Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Hvis noe skjer med dagens vannforsyning, finnes det ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann i springen og vann i toalettet til innbyggere og institusjoner i Oslo. Oslo bystyre vurderte dette til å være en uholdbar situasjon, og vedtok i november 2019 å bygge en ny reservevannforsyning.

Etter halvannet år med forberedelser og sprengningsarbeid, går nå den første av prosjektets tre tunnelboremaskiner i gang med å lage den 19 kilometer lange tunnelen som skal frakte vann fra Holsfjorden og inn til Oslo.

Tunnelboremaskinen er 310 meter lang, 1000 tonn tung, har en diameter på 5,2 meter, og drives 100 % elektrisk. Maskinen er spesialdesignet for hardt norsk fjell og de geologiske forholdene i traseen, etter detaljerte krav fra Vann- og avløpsetaten.

Arbeidene med tunnelen utføres av entreprenør Skanska.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo ligger så langt godt an til å være fullført innen 1.1.2028, som er fristen Mattilsynet har pålagt Oslo kommune.

