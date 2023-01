Rolig morgen på innfartsveiene

– Det har vært mye mindre trafikk på innfartsveiene i dag, sier trafikkoperatør ved Veitrafikksentralen, Christofa Key-Nilsen til Dagsavisen.

Ingen hendelser

Onsdag var et sant helvete for de som var ute på fire hjul. Køene var lange og stillestående og vogntog etter vogntog slet med å komme seg fram på glatta.

– Morgentrafikken har vært helt uten problemer, og det har heller ikke vært særlig kø, sier hun.

– Så det virker som om folk har tatt politiets oppfordring om å la bilen stå, og heller ta hjemmekontor, sier hun.

I hele natt har det vært brøytemannskaper ute for å rydde veiene.

– Nå snør det mindre enn det gjorde i går, noe som gjør jobben lettere, sier hun.

I morgentimene onsdag snødd det lett, og det er ventet at nedbøren vil gi seg ved 11-tiden i formiddag.

Gult farevarsel

Fredag er det igjen ventet mye nedbør, og det er sendt ut gult farevarsel.

– Det er ventet opp til 25 centimeter med snø. Men Oslo ligger helt i ytterkanten av dette farevarselet, så det gjenstår å se hvor mye av dette som treffer Oslo, sier hun.

Uansett gjelder oppfordringen om å ta det med ro, avpasse farten etter forholdene, og holde avstand.

– Vi er forberedt på det som kommer, og har mannskaper ute hele tiden som brøyter og rydder vekk snø, sier hun.

Bedre i formiddag

Ruter hadde store utfordringer i morgentimene, med en rekke innstilte avganger.

Men det har bedret seg utover formiddagen.

– Det har vært en krevende morgen, sier Øystein Dahl Johansen i Ruter til Dagsavisen.

– Men nå er busstrafikken i gang for fullt, med unntak av et par ruter. Blant annet på Rute 81 over Tårnåsen, hvor enkelte holdeplasser ikke er betjent på grunn av i snø og is, sier han videre, og oppfordrer de reisende til å følge med i Ruter-appen.

– Den oppdateres fortløpende, sier han.

I morgen er det varslet mer snø, og Ruter er forberedt på flere innstillinger da.

– Bussene sliter med å komme fram fordi det er glatt, og en del steder er det dårlig brøytet eller annen trafikk som sperrer veien, legger han til.

