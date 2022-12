Høyres Hermann Kopp er død: – Byutviklingspolitikeren fremfor noen

Det skriver Oslo Høyre på sine Facebooksider.

– Det er med stor sorg vi må meddele at Hermann Kopp døde i natt 86 år gammel. Han deltok aktivt i de siste bystyremøtene, han kjempet om plass på bystyrelisten for neste periode og ga gode råd. Han var også aktiv i næringslivet helt til det siste blant annet som styreleder i Coast Sea Food.

Kopp var ikke bare Høyres og bystyrets eldste representant, han hadde også lengst erfaring.

– Først i noen perioder på 80-tallet da Albert Nordengen var ordfører, deretter i nesten 20 år med stor og utrettelig innsats fram til i dag. Det er bare litt over ett år siden han ledet byutviklingsutvalget i bystyret. Selv om han også satt i andre komiteer, og blant annet bidro til å få flere borgerlige budsjettforlik i havn, kommer vi til å huske ham som byutviklingspolitikeren fremfor noen, skriver Morten Steenstrup og Eirik Lae Solberg på vegne av Oslo Høyre og fortsetter:

– Hermann har virkelig vært med å forme hvordan byen vår ser ut i dag. Han imponerte med sin nytenkning, pågangsmot, kraft og energi til det aller siste. Det var ingen av oss som tenkte på at han var 86 år gammel. Han var et forbilde for oss alle. Våre tanker går til hans familie.

[ Dette intervjuet gjorde vi med Kopp før hans 85 årsdag i fjor ]