Rødt har bedt lokalpolitikerne snu, men BU-leder på Stovner forsvarer beboerparkeringen i hele bydelen

Bydel Stovner er den første ytre bydelen som har innført beboerparkering. Bydelen har hatt beboerparkering siden 2015, men da bare i deler av bydelen. Nå gjelder det alle gater og veier.

På sine nettsider skriver Oslo kommune at «Målet med innføring av beboerparkeringsområder er å sikre best mulig tilgjengelighet til offentlige parkeringsplasser for de som bor i Oslo. Ordningen skal også bidra til å redusere samlet bilbruk i Oslo, og dermed bedre miljøet og luftkvaliteten».

Fremmede biler

– Etter innspill fra beboerne har vi nå innført beboerparkering i hele bydelen. Før 2015 sto det biler overalt, og mange brukte våre gater og veier til å sette fra seg bilen gratis, før de tok bane eller buss til sentrum, og det var vanskelig for de som bodde i bydelen å finne plass. Det var bakgrunnen for at det ble innført beboerparkering i deler av bydelen i 2015. Men da forflyttet bare problemet seg, og gater og veier hvor det fortsatt var gratis ble fylt opp, forklarer Rashid Nawaz overfor Dagsavisen.

Leder av BU i Bydel Stovner, Rashid Nawaz (Ap) ønsker beboerparkering velkommen. (Mimsy Møller)

Han har inntrykk av at de som er for beboerparkering er de som bor i blokkområdene rundt Stovner Senter, og som har hatt det lengst, mens de som bor i villaområdene på Gamle Stovner og Høybråten er de som er imot, og hvor dette er nytt.

Og det er de sistnevnte områdene som når har fått innført beboerparkering.

– Beboerparkering i hele bydelen ble innført tidlig i høst, og på mine mange turer i nærområdet ser jeg at det ikke er mangel på plasser og at det er lett å parkere. Tidligere var dette en utfordring ikke minst for de myke trafikantene, som opplevde at det sto biler parkert på fortauene på smale gater og veier, sier han.

BU-lederen er derimot ikke fornøyd med Bymiljøetatens praktiske håndtering.

– Vi håper de ansvarlige i Bymiljøetaten tar en tur for å se underlige parkeringsskilt og malplasserte automater, sier Nawaz.

Differensierte priser

Mens det tidligere var like priser enten man bodde i indre eller ytre by, blir det fra 16. januar differensiert priser.

Da saken var opp til behandling var prisen det jeg var imot. Men etter at bystyret nå har vedtatt differensierte priser, er dette et vedtak jeg er fornøyd med, — Rashid Nawaz (Ap), BU-leder Bydel stovner

Men du i indre by må betale 5.700 for bensinbil, dieselbil, hybrid eller ladbar hybrid, og 1.920 for elbil, vil prisene i ytre by være 3.200 for fossile biler, og 13.20 for elbiler.

– Da saken var opp til behandling var prisen det jeg var imot. Men etter at bystyret nå har vedtatt differensierte priser, er dette et vedtak jeg er fornøyd med, sier BU-lederen som er lei av at bydelens gater er parkeringsplass for lastebiler og folk utenfra byen.

– Dette er overkommelige priser for å få parkere, og alltid få plass. Noe man ikke fikk før, sier han.

Han er ikke enig i Rødts gruppeleder i bystyret, Siavash Mobasheri, som ber bydelsutvalget snu i beboerparkeringssaken.

– Vi er ikke prinsipielt imot beboerparkering, og mener det er et godt miljøtiltak, særlig for å begrense og i større grad bøtelegge fremmedparkering. Men vi mener tidspunktet er feil, sier Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Siavash Mobasheri. (Aslak Borgersrud)

– Vi er på slutten av et år hvor mange sliter. Alt er blitt mye dyrere, og vi ser at folk sliter med høye strømpriser, økte renter og dyrere matvarer. Dette tiltaket burde vært utsatt i ett år, sier Rødt-lederen.

Et annet poeng Rødt har er at dette er en avgift som ikke skiller mellom fattig og rik.

– Dette er en flat avgift, som er den samme du må betale enten du har god eller dårlig råd, sier han.

Alt er blitt mye dyrere, og vi ser at folk sliter med høye strømpriser, økte renter og dyrere matvarer. Dette tiltaket burde vært utsatt i ett år. — Siavash Mobasheri (Rødt)

– Har du sår dårlig råd at du ikke har råd til å betale for å parkere i Oslo, så har du heller ikke råd til bil, mener Rashid Nawaz som understreker at det er avgift for parkering de fleste steder i Oslo.

– Å redusere levekårsforskjellene i Oslo er avgjørende, men parkeringsavgift er ikke det viktigste. Derimot å sikre folk utdanning og jobb, sier han.

At folk har råd til å betale for beboerparkering er et argument Rødt-politikeren ikke helt kjøper.

– Det blir en for enkel framstilling. Det er nok en god del folk som har råd til dette, men det betyr ikke at de har et stort økonomisk handlingsrom. 2022 har gitt oss mange ekstra utgifter, og det er folk med vanlige inntekter som sliter. Da blir en slik kostnad som en beboerparkering en ekstra belastning. Vi må ta hensyn til at vi bor i en delt hovedstad. Og ikke minst at kollektivtilbudet er dårlige i de ytre bydelene enn i sentrum, sier Mobasheri.

– Vi ønsker også å få bukt med hensatte bilvrak og fremmedparkerte biler som står i veien for kjøring til eiendommene, skaper farlige situasjoner for myke trafikanter og sperrer for snøplogen om vinteren. Men dette kan følges opp med strengere skilting og bøtelegging enn å straffe de som ikke har parkeringsmulighet på egen tomt eller har egen garasje, sier Mobasheri.

Han ber nå BU vurdere saken på nytt, og stoppe vedtaket.

– Det er heldigvis BU som har myndighet til å stoppe innføringa av beboerparkeringen og vurdere andre tiltak for å få bukt med fremmedparkering og ulovlig parkering, sier han.

Det var VårtOslo som omtalte saken først.

Høyre imot

Ingelin Kristin Nord sitter i BU for Høyre i Bydel Stovner, og mener at en beboerparkering i bydelen er en urettferdig utgift.

– Vi ser fordeler med beboerparkering, men her blir det bare ekstra kostnader for beboerne. Vi ser også at kommunen «tar» fra en annen eiendom (privat grunn) for å opprette parkeringsplasser, og det er urettferdig for at noen skal måtte betale for å parkere på egen grunn, sier hun.

Ingelin Kristin Nord, (H), BU Bydel Stovner. (John Trygve Tollefsen / Bydel Stovner/Foto: John Trygve Tollefsen / m)

– Selv om det er fordeler med beboerparkering, er det også ulemper. Blant annet at ser nå at det parkeres på steder hvor det før ikke har vært naturlig å parkere, sier hun.

Høyre vil heller ha en avgiftsfri beboerparkering, noe Oslo Høyres bystyregruppe foreslo i sitt budsjett i år for ytre by.

Selv om det er fordeler med beboerparkering, er det også ulemper. Blant annet at ser nå at det parkeres på steder hvor det før ikke har vært naturlig å parkere. — Ingelin Kristin Nord (H)

– Det vil være en god løsning, og vi vil verne parkeringsplassene for de som bor i området mot mye fremmedparkering og hensetting av biler. En vinn-vinn, sier Ingelin Kristin Nord til Dagsavisen.

Fornøyd

Brit Axelsen og ektemannen bor i Karl Andersens vei på Høybråten, hvor det nå er innført beboerparkering. De er godt fornøyd med tiltaket.

– Vi har riktignok egen garasje, men før beboerparkering ble innført sto det tett på tett med biler parkert på begge sider av veien. Vi hadde ingen oversikt når vi skulle ut av garasjen, og det er et under at det ikke har skjedd noen alvorlige ulykker, sier hun.

Men etter at det ble innført beboerparkering nå i høst har parkerings-hverdagen blitt enklere for ekteparet.

Nå er det nesten ikke biler i gata, og vi har fri sikt når vi skal ut og inn av garasjen. — Brit Axelsen, Høybråten-beboer

– Nå er det nesten ikke biler i gata, og vi har fri sikt når vi skal ut og inn av garasjen. Det er også lettere når vi har besøk. Tidligere måtte man lete etter en plass å sette fra seg bilen.

Men ikke alt er hun fornøyd med.

– Det kunne vært måket bedre i veien. Hører fra en nabo som sier at han betaler for parkering, men at det er vanskelig å finne plass på grunn av snø og is. Her har kommunen en jobb å gjøre, avslutter hun.

