Mann siktet for voldtekt i Oslo i romjula

Mannen er siktet for å ha voldtatt en kvinne i en leilighet i Oslo natt til 27. desember. De to var sammen der for å feire jul, skriver TV 2.

– Fornærmede og siktede har en relasjon. Vi mener at voldtekten fremstår som grov, sier politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Oslo politidistrikt.

Mannens forsvarer, Marius Ihlebæk, sier at han nekter straffskyld.

– Min klient har fått presentert de bevisene som politiet mener å ha mot ham, og han han har forklart seg detaljert, sier forsvareren.

I fengslingskjennelsen kommer det fram at kvinnen tok et lydopptak. Retten mener det styrker mistanken mot mannen.