Mann erkjenner ikke straffskyld etter voldshendelse i Oslo

– En patrulje ble kontaktet av en person som hadde skader som var forenelig med stikkskader. Fornærmede er bevisst og blir ivaretatt av helse, skrev Oslo-politiet på Twitter like etter klokken 0.30 natt til tirsdag.

Mannen i 20-årene tok kontakt med politiet i Hammersborggata, og politiet sperret av et område ved krysset Hammersborggata-Calmeyers gate som de mener kan være åstedet.

En mann i 30-årene ble pågrepet natt til tirsdag og siktet for drapsforsøk.

– Det har vært harde og lange avhør gjennom dagen. Disse er avsluttet for dagen, men jeg har taushetsplikt om innholdet. Min klient erkjenner ikke straffskyld, skriver mannens forsvarer Halvard Helle i en tekstmelding til NTB i 18-tiden tirsdag.

Krimteknikere har undersøkt stedet, og politiet har gått gjennom området for å se om hendelsen kan ha vært fanget opp av overvåkingskameraer.

Ifølge politiet virker det som om hendelsen ikke er tilfeldig.

Anne Alræk Solem, leder for seksjon for drapsetterforskning i Oslo politidistrikt, sier til VG at mannen har alvorlige, men ikke livstruende skader.

Like over klokken 4.30 opplyste operasjonsleder Skott at en person er pågrepet og siktet for drapsforsøk.